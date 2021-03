Avec cette promotion, le rapport qualité/prix du Oppo Find X2 Neo devient excellent

Entre le Oppo Find X2 Lite et le Oppo Find X2 Pro, il y a le Oppo Find X2 Neo. Un très bon smartphone milieu de gamme compatible 5G de la cuvée 2020 qui peut devenir encore plus intéressant avec la bonne promotion, comme aujourd'hui où son prix passe de 699 à seulement 379 euros.

Les nouveaux smartphones Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Pro viennent tout juste d’être annoncés pour un lancement dès la fin du mois de mars. C’est donc la parfaite occasion pour les anciens modèles de fortement diminuer leur prix s’ils veulent trouver un propriétaire. Le Oppo Find X2 Neo l’a bien compris, puisqu’il coûte actuellement 320 euros de moins qu’à sa sortie.

En bref

L’écran OLED de 6,5 pouces à 90 Hz

Le Snapdragon 765G épaulé par 12 Go de RAM

L’efficacité de la charge rapide Vooc 4.0 jusqu’à 30 W

Au lieu de 699 euros, le Oppo Find X2 Neo est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 379 euros sur Rakuten (via la boutique Boulanger). Il est tout d’abord affiché à 399 euros, mais ce nombre diminue ensuite de 20 euros en utilisant le code promo CR20 avant de procéder au paiement.

Le Oppo Find X2 Neo est un smartphone qui veut se rapprocher le plus possible du segment premium et cela commence par le design. On ne retrouve évidemment pas le dos en céramique de la version Pro, mais son écran aux bords incurvés et la présence du petit poinçon en haut à gauche font déjà bien l’illusion. La dalle de 6,5 pouces est d’ailleurs OLED avec une définition Full HD+ et proposant un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Point de Snapdragon 865 ultra puissant ici, mais un excellent 765G (compatible 5G) qui a déjà fait ses preuves en termes de performances. On le dit souvent, mais la série 7 de Qualcomm n’a effectivement presque plus rien à envier aux puces les plus premium tant elle apporte une puissance suffisante pour répondre à tous les besoins, même avec les jeux 3D. De plus, le smartphone est surboosté par 12 Go de mémoire vive pour une expérience utilisateur toujours fluide au quotidien, même avec du multitâche.

Du côté de la photo, il ne s’en sort pas si mal avec quatre capteurs au dos : 48 + 13 + 8 + 2 mégapixels. La polyvalence est appréciée et la qualité des clichés l’est également, un peu moins de nuit, mais on regrette le manque flagrant de cohérence colorimétrique entre les différents appareils.

Le smartphone milieu de gamme de Oppo se rattrape toutefois avec une bonne autonomie de une journée, voire plus, grâce à sa batterie de 4 025 mAh. Il gère par ailleurs très bien son mode 90 Hz et passera à 10 % après 40 heures environ. Comptez 25 % restant en mode 60 Hz sur la même durée. Il est également compatible avec la charge rapide Vooc 4.0 pour récupérer toute sa batterie en moins d’une heure, mais pas de charge sans fil à l’horizon.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Oppo Find X2 Neo.

