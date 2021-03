Le nouveau Samsung Galaxy A52 est déjà moins cher à la Fnac, Darty et Boulanger

Samsung a fraichement levé le voile sur ses nouveaux smartphones milieu de gamme, dont fait partie le Galaxy A52 (et sa version 5G). L'annonce date d'il y a quelques jours seulement, mais certains marchands proposent déjà une promotion. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

C’est lors d’une énième conférence Unpacked que nous avons pu découvrir le nouveau Samsung Galaxy A52, et sa déclinaison 5G. Deux smartphones milieu de gamme qui succèdent naturellement au très bon A51, et qui, force est de constater, possèdent un aussi bon rapport qualité/prix que leur prédécesseur en étant lancé à partir du même prix : soit 379 euros.

Où les acheter ?

Le Samsung Galaxy A52 est commercialisé à 379 euros chez la plupart des e-commerçants. Sauf à la Fnac, chez Darty et sur Boulanger, où il est possible d’obtenir une réduction supplémentaire de 50 euros grâce en choisissant le retrait en magasin et en ramenant un ancien smartphone usagé (en état de marche). Sans oublier l’ODR valable jusqu’au 7 avril 2021 qui permet également d’obtenir gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds+.

La version 5G du Samsung Galaxy A52 profite de la même offre chez les revendeurs français précédemment cités, son prix passe alors de 449 à 399 euros.

Tout savoir sur les Galaxy A52 et A52 5G

Sur le plan esthétique, il n’y a aucune différence entre le Samsung Galaxy A52 et sa version 5G. Les deux smartphones proposent un design à tendance borderless, avec un poinçon centré en haut de l’écran et un dos en plastique où se loge le module photo. Les différences vont surtout se faire au niveau de la fiche technique.

L’écran est identique, AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais la version 4G possède un taux de rafraichissement à 90 Hz alors que le modèle compatible 5G peut monter jusqu’à 120 Hz. L’un est aussi plus puissant que l’autre. Le A52 classique embarque un Snapdragon 720G alors que le A52 5G intègre lui un Snapdragon 750G. Dans les deux cas, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur parfaitement fluide, d’ailleurs avec Android 11 directement installé, mais le dernier cité pourra pousser davantage les graphismes au maximum en jeu.

Ils sont en revanche logés à la même enseigne pour la photo. On retrouve une triplette avec un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un macro de 5 mégapixels (f/2,4). La polyvalence sera donc au rendez-vous, avec une qualité des clichés qui sera certainement au rendez-vous lorsque les bonnes conditions lumineuses seront réunies. Il faudra cependant attendre un test complet pour savoir s’ils peuvent faire encore mieux.

De même pour l’autonomie, chacun s’équipe d’une batterie de 4 500 mAh, ce qui est la moyenne dans le monde d’Android pour tenir au minimum toute une journée. Via le port USB-C, ils se rechargeront enfin assez rapidement grâce au boîtier d’alimentation de 25 W fourni avec.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main des Samsung Galaxy A52 et 152 5G, ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références actuelles du constructeur coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2021.