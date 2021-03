Des écouteurs offerts et 50 € en moins pour le nouveau Samsung Galaxy A72

Samsung a fraichement levé le voile sur ses nouveaux smartphones milieu de gamme, dont fait partie le Samsung Galaxy A72. L'annonce date d'il y a quelques jours seulement, mais certains marchands proposent déjà une belle promotion. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Pendant sa conférence Unpacked, Samsung a dévoilé ses Galaxy A52 et A52 5G, mais aussi son nouveau Galaxy A72. Comme les années précédentes avec les duos A50/A70 et A51/A71, ce smartphone est en réalité une version légèrement améliorée avec un écran plus grand, une batterie plus grosse et une meilleure polyvalence en photo, pour 100 euros de plus que le petit-frère.

Où l’acheter ?

Le Samsung Galaxy A72 est commercialisé à 479 euros chez la plupart des e-commerçants. Cependant, il est possible d’obtenir une réduction supplémentaire de 50 euros en choisissant le retrait en magasin et en ramenant un ancien smartphone usagé (en état de marche) à la Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger. Sans oublier l’ODR valable jusqu’au 7 avril 2021 qui permet également d’obtenir gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds+.

Tout savoir sur le Samsung Galaxy A72

Le Samsung Galaxy A72 possède beaucoup trop de points communs esthétiques avec le A52 pour le différencier d’un seul coup d’œil. On retrouve le même design à tendance borderless, avec le même poinçon centré en haut de l’écran et le même dos en plastique où se loge le module photo. La seule divergence vient du format, ici avec une dalle AMOLED Full HD+ et 90 Hz d’une diagonale 6,7 pouces. Et encore, même là, la différence ne saute pas aux yeux.

C’est en fait une sorte de A52+, avec simplement quelques améliorations au niveau de la fiche technique. On retrouve par exemple une plus grosse batterie de 5 000 mAh alors que le A52 n’intègre qu’un accumulateur de 4 500 mAh. Une petite différence de capacité qui devrait tout de même se ressentir au quotidien. De même pour la photo, Samsung rajoute un téléobjectif x3 à la triplette déjà connue de 64 + 12 + 5 mégapixels, pour encore plus de polyvalence.

Avec un Snapdragon 720G et 6 Go de RAM, le A72 n’est donc pas plus puissant que le A52. Mais ce n’est pas un mal, cette configuration est déjà suffisamment puissante pour répondre à la majorité d’usages en 2021, que ce soit le streaming, la navigation sur Internet ou encore les jeux mobile. Notez enfin que ce smartphone tourne nativement sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface One UI.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy A72, ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Notre guide d’achat

