Le prix du Xiaomi Poco X3 Pro chute déjà sous les 200 € sur Amazon

Le Xiaomi Poco X3 Pro a été officialisé il y a seulement quelques jours par le célèbre fabricant chinois. Proposée à un tarif de lancement agressif, cette nouvelle référence à l'excellent rapport qualité-prix sur le segment de l'entrée de gamme est pourtant déjà en promotion et passe de 249 à seulement 199 euros sur Amazon.

Comme le laisse penser son nom, le Xiaomi Poco X3 Pro est une version améliorée du Poco X3 classique. Il conserve le même design massif, mais la fiche technique a tout simplement fait un véritable bond en avant en empruntant des caractéristiques de smartphone haut de gamme. Il est déjà 50 euros moins cher que le prix annoncé il y a quelques jours par la marque chinoise.

Le Xiaomi Poco X3 Pro en bref

L’écran de 6,67 pouces à 120 Hz

Un Snapdragon 860 inédit, mais puissant

Grosse batterie et charge rapide 33 W

Android 11 est directement disponible

Au lieu de 249 euros, la version 6+128 Go du nouveau Xiaomi Poco X3 Pro est d’ores et déjà en promotion et passe alors à seulement 199 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en deux coloris à ce prix : noir fantôme et bleu givré.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Poco X3 Pro 👇

Comme dit précédemment, le Xiaomi Poco X3 Pro conserve le même design que son aîné. On retrouve donc ce format imposant en main avec une épaisseur de 9,4 mm et un poids de plus de 200 grammes, toujours avec un poinçon central en haut de l’écran et un dos marqué d’une grande bande verticale, sans oublier l’énorme logo Poco et le module photo rectangulairement arrondit.

S’il est donc impossible de les différencier à l’œil nu, ce modèle Pro marque pourtant un grand changement, notamment au niveau de la fiche technique qui prend des airs de smartphone premium. Jugez par vous-même, la dalle embarquée est IPS, mais en Full HD+ avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 6. C’est juste un énorme plaisir de retrouver de telles caractéristiques sur un appareil vendu aujourd’hui à moins de 200 euros.

Ce n’est pas tout, ce Poco X3 Pro promet également une grande puissance de calcul grâce à l’intégration de la nouvelle puce Snapdragon 860, épaulée par 6 Go de RAM. D’après le constructeur chinois, ce processeur inédit de Qualcomm gravé en 7 nm, composé de la puce graphique Adreno 640, promet de profiter « d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands en traitement et aux réglages élevés ». Comptez également sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Du côté de la photo, on aperçoit encore une fois une composition avec quatre capteurs, mais elle est légèrement différente du Poco X3 classique. Le modèle Pro se dote d’un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79), d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à 119° (f/2,2), un objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels (f/2,4). A l’avant, vous pourrez compter sur une caméra frontale de 20 mégapixels pour faire des selfies.

Connaissant Xiaomi, l’autonomie n’est évidemment pas en reste. Le fabricant chinois a placé une grosse batterie de 5 160 mAh à l’intérieur des entrailles de son smartphone. Sur la papier, cela promet une endurance d’au moins deux jours si votre utilisation n’est pas excessive. De plus, la charge rapide de 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages.

L’offre du Xiaomi Poco X3 Pro n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X3 Pro.

Pour comparer le Xiaomi Poco X3 Pro

Afin de découvrir la concurrence actuelle du Xiaomi Poco X3 Pro et le comparer avec d’autres modèles présents sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.