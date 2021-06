Le puissant MacBook Air M1 (SSD 512 Go + 16 Go de RAM) est 145 € moins cher

Annoncé en novembre 2020, le MacBook Air M1 a été l'un des premiers ultraportables d'Apple à embarquer le propre SoC de la marque, la puce M1, gage d'une puissance décuplée et d'une autonomie augmentée. En ce moment, la version dotée d'un SSD de 512 Go et de 16 Go de mémoire vive passe de 1 629 euros à 1 484 euros à la Fnac et chez Darty.

En novembre dernier, Apple a initié la transition d’Intel vers sa puce M1 avec ses nouveaux MacBook Air 13 M1. La nouvelle génération d’ultraportable peut ainsi se vanter de proposer un gain de performances non négligeable, tant au niveau de la puissance globale de son CPU qu’au niveau de son GPU. Ce MacBook Air M1 est disponible dans plusieurs configurations, dont celle embarquant un SSD de 512 Go et 16 Go de mémoire vive, qui profite actuellement d’une belle réduction de 145 euros.

Les avantages du MacBook Air M1

La puissance de la puce M1

Une autonomie de plus de 15h

Un ultraportable très silencieux

Initialement proposé à 1 629 euros, le MacBook Air M1 est actuellement vendu à 1 484 euros à la Fnac et chez Darty.

Un PC portable pour les créatifs

En concevant son MacBook Air M1 nouvelle génération, Apple n’a pas misé sur un changement de look radical par rapport à son prédécesseur : on retrouvera donc un châssis en aluminium similaire, de même que les finitions exemplaires qui ont fait la signature de la marque à la pomme. Ce MacBook Air M1 intègre par ailleurs un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs (P3). Les créatifs apprécieront tout particulièrement cet écran pour s’adonner à du montage vidéo ou du traitement photo.

S’il y a bien un changement à noter, c’est au niveau du processeur de la machine. Apple a décidé de se débarrasser des Intel Core pour les troquer contre sa puce maison, Apple M1, basée sur une architecture ARM. Son CPU de 8 cœurs promet, selon la marque, une puissance 3,5 fois supérieure à un ancien modèle sous Intel. Quant à son GPU à 7 cœurs, les performances graphiques seraient multipliées par 5. Avec une telle configuration, les tâches de bureautique s’exécuteront sans aucun accroc, de même que les tâches plus créatives et pro comme le montage vidéo ou photo.

Un changement majeur

Toutefois, le passage d’une architecture X86 (Intel) à ARM impose d’opérer une réécriture des applications, puisque certaines d’entre elles pourraient ne plus être compatibles. Heureusement, la marque a pensé à tout : les applications qui ne fonctionnent pas nativement sur l’architecture ARM pourront tourner grâce à l’émulateur Rosetta 2, qui assure lui-même la conversion.

Enfin, l’autonomie a été considérablement renforcée : la firme de Cupertino indique une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Vous pourrez, en théorie, tenir une journée de travail sans tomber en rade. Autre atout : ce MacBook Air M1 consomme moins que les anciens modèles, ce qui a permis à la marque de se passer de ventilateurs. Adieu la machine qui souffle par intermittence, et bonjour l’ultraportable silencieux.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air M1.

L’offre n’est plus disponible ? Pas de panique : voici les meilleurs prix du MacBook Air M1 :

Le MacBook Air M1 face à sa concurrence

Afin de découvrir la concurrence du MacBook Air M1, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.