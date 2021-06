À moins de 700 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ a rarement été aussi peu cher

Le très complet et performant robot aspirateur iRobot Roomba i7+ fait partie de nos modèles favoris. Doté de fonctionnalités intelligentes et d'une station de vidage, il a tout pour nous décharger de la corvée d'aspiration. En ce moment, son prix devient beaucoup plus intéressant puisqu'il passe de 899 euros à 699 euros chez Darty, Boulanger et à la Fnac.

En matière de robots aspirateurs, le modèle Roomba i7+ de iRobot peut sans aucun doute figurer sur le podium, tant ses performances et ses fonctions automatiques nous permettent d’éviter la corvée d’aspiration de toute la maison. Habituellement très onéreux, l’iRobot Roomba i7+ profite d’une belle promotion en ce moment : son prix de lancement chute en effet de 300 euros.

Un robot iRobot Roomba i7+ puissant

Une cartographie efficace du domicile

Une foule de fonctionnalités intelligentes

Une vidange automatique grâce à sa station

Lancé à 999 euros, puis réduit à 899 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ est actuellement disponible à 699 euros chez Darty, Boulanger et à la Fnac.

Vous souhaitez miser sur un robot encore plus sophistiqué et vous profitez d’un budget plus conséquent ? Le modèle Roomba S9+ est lui aussi disponible en promotion : il passe de 1 499 euros à 1 199 euros chez Darty, Boulanger et à la Fnac.

Un aspirateur hautement efficace dans toute la maison

Passer l’aspirateur ? Plus jamais, puisque le robot iRobot Roomba i7+ s’en chargera tout seul. Il commencera d’abord par cartographier votre domicile grâce à sa petite caméra et son capteur de proximité, qui servira notamment à gérer les obstacles. Il pourra alors mémoriser jusqu’à 10 plans différents, qui seront tous accessibles sur l’application iRobot Home, disponible sur iOS et Android. Sur cette application complète, vous pourrez par exemple planifier des heures de passage lorsque vous êtes chez vous ou dehors, choisir une pièce particulière à nettoyer, contrôler le robot à distance ou même lui ordonner d’éviter certaines zones. On aura par ailleurs droit aux compatibilités avec Google Assistant et Amazon Alexa pour contrôler son robot à la voix.

Une fois cette configuration faite, place à la manœuvre. Le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ promet un nettoyage très efficace dans les moindres recoins, avec une puissance d’aspiration 10 fois supérieure aux modèles précédents, selon la marque. Muni de deux brosses en caoutchouc qui s’adapteront à tous les types de sols (parquet, carrelage, moquette, tapis…), il ne fera qu’une bouchée des saletés, poils d’animaux, cheveux et autres poussières. Notons aussi sa capacité de filtrage à 99 % des moisissures, pollens et autres allergènes qui rendra ainsi votre habitation plus pure. Et parce que ce robot aspirateur est doté de fonctions intelligentes, il pourra également analyser son propre travail et repasser sur une zone à nettoyer davantage si nécessaire.

Un retour à la station automatique

Une fois sa tâche achevée, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ retournera lui-même à sa station de charge, laquelle permet aussi de vider automatiquement le sac. Aucun contact avec la poussière durant cette vidange, donc, ce qui sera tout de même très appréciable. Si le robot tombe en rade en plein nettoyage, il retournera là aussi à sa base pour récupérer de la batterie, puis finira son travail à l’endroit où il s’était arrêté. Niveau durée d’utilisation sur une seule charge, comptez environ 60 minutes.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du robot aspirateur iRobot Roomba i7+.

