Le téléviseur TCL avec QLED et Mini LED passe sous la barre des 1000€ grâce à une ODR

Si vous cherchez un nouveau téléviseur, le QLED peut être une bonne alternative afin de profiter d'une meilleure qualité d'affichage que le LCD pour moins cher que de l'OLED. Avec l'approche de l'Euro, les offres TV se multiplient. La nouvelle gamme Mini Led de TCL est actuellement en promotion au prix de 990 euros, grâce à une ODR de 100 euros chez Boulanger.

TCL est un constructeur de téléviseurs qui a pour principe de démocratiser des technologies de pointe pour le grand public. La preuve en est, avec son tout nouveau TCL 55C82, qui intègre ainsi un rétroéclairage à Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. D’autant plus que ce dernier profite déjà d’une réduction de 21 %, cumulé avec une ODR de 100 euros.

Les points forts du TCL 55C825

Mini LED+QLED : Techno de dalle très haut de gamme et récent (+HDR)

Compatible 4K 120 Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

Barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos

Au lieu de 1 390 euros, le TCL C82 de 55 pouces est actuellement en promotion à 990 euros sur le site Boulanger, grâce à l’ODR valable jusqu’au 30 juin 2021 qui permet d’obtenir un remboursement de 100 euros.

Vous pouvez également retrouver ce modèle, sur le site de la Fnac au prix de 999 euros.

Retrouvez le TCL 55C825 en 55'' à 999 €

Du Mini LED pour tous👇

Le modèle 55C825 de TCL, propose une diagonale de 55 pouces, soit 140 centimètres. Il arbore un design en métal minimaliste et élégant sous tous les angles, sans oublier des bords très fins. Ce téléviseur QLED est différent des autres, de par sa technologie Mini LED. En effet, ce téléviseur intègre un écran LCD, mais les LED seront 10 fois plus petites que les LED traditionnelles. De ce fait, le rétroéclairage est nettement plus précis, les contrastes plus profonds et des blancs plus lumineux à la fois, pour plus de profondeur et de détails.

Une fluidité d’image assurée

Le TCL C82 profite aussi d’une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz, soit deux fois plus élevé que les modèles 50 Hz traditionnels. L’image est ainsi fluide en toute circonstance, et c’est particulièrement appréciable lors des scènes rapides. Vous pouvez donc regarder des sports de vitesse ou des films d’action sans aucun tremblement de l’image et obtenir une image stable en toutes circonstances. Côté qualité d’affichage, on pourra profiter bien évidemment de la 4K HDR, mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10+, le Dolby Vision et le HLG.

Idéal pour le gaming

Il est bon à savoir que ce modèle est taillé pour les gamers. Cette TV se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. On retrouve également l’AMD Freesync. Pour rappel, cette technologie empêche l’apparition d’images déchirées, pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Pour une immersion complète, le TCL C82 intègre une barre de son frontale ONKYO, promettant une puissance de 2 x 15 watts à laquelle s’ajoutent encore 15 watts délivrés, par un caisson de basses positionné à l’arrière du téléviseur. Le tout accompagné de l’expérience sonore Dolby Atmos, pour une meilleure immersion sonore.

Enfin, il tourne sous Android TV, donnant accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa, pour contrôler votre TV avec votre voix. De plus, ce téléviseur embarque une caméra grand-angle 1080p, compatible avec Google Duo. Vous pourrez passer des appels à deux ou en groupe sans effort grâce à l’application de chat vidéo de Google. Envoyez des messages textes ou vocaux, des vidéos, et plus encore.

Retrouvez le TCL 55C825 en 55'' à 999 €

Le TCL 55C825 face à ses concurrents

Si vous souhaitez comparer le marché avant de craquer, rendez-vous sur notre guide des meilleurs TV QLED.