Nvidia Shield TV : Cdiscount baisse le prix de la meilleure box TV via un code promo

L'une des meilleures et plus puissantes box TV du marché, la Shield TV de 2019, est aussi une véritable console de jeux vidéo qui bénéficie très rarement de promotions, mais aujourd'hui, son prix est en baisse sur Cdiscount en passant de 159 à 139 euros grâce à un code promotionnel.

La Nvidia Shield TV représente le top des boîtiers Android TV à brancher sur sa TV. Le dernier modèle, la Shield TV 2019, propose un format plus compact pour une efficacité optimale et une puissance sans équivalent. La bonne nouvelle ? Elle coûte aujourd’hui 20 euros de moins grâce à un code promo.

Les caractéristiques de la Nvidia Shield TV

La puissance de la nouvelle puce Tegra X1+

Supporte la 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 159 euros, le modèle 2019 de la Nvidia Shield TV passe aujourd’hui à 139 euros en utilisant le code promo MOINS10EUROS sur Cdiscount.

Un boîtier multimédia puissant avec le savoir-faire de Nvidia

Avec sa forme cylindrique, Nvidia Shield TV (2019) étonne non seulement par sa forme, mais aussi par son petit format. Contrairement à la version Pro, la connectique n’est pas des plus fournies, mais assure l’essentiel avec la présence d’un port Ethernet, un port HDMI 2.0 et un port microSD qui ne sera pas de trop pour augmenter le stockage interne de seulement 8 Go. Elle peut tout à faire se fondre dans le décor et même être placée derrière un téléviseur ou un moniteur pour se faire complètement oublier.

On parlait de puissance, la Nvidia Shield TV n’en manque pas. Le boîtier embarque une puce Tegra X1+ et 2 Go de mémoire vive pour proposer une expérience très fluide et surtout une compatibilité parfaite avec toutes les applications et jeux du Play Store. Cette configuration permet également au boîtier d’être compatible 4K à 60 images par seconde sans broncher.

Cerise sur le gâteau, Nividia a développé son propre upscaler pour les contenus vidéo qui peuvent s’afficher jusqu’en Ultra HD. Outre la puissance, la Nvidia Shield est aussi compatible avec les normes vidéo HDR10 et Dolby Vision, de même que celle avec le Dolby Atmos pour le son.

Une interface Android TV pure et une emphase sur le jeu

Embarquant une version custom d’Android TV 9.0, la Nvidia Shield reprend les grandes lignes de l’interface TV de l’OS de Google. Il est donc très facile de profiter de toutes les applications pensées pour le système avec les fameuses applications de SVOD comme Netflix, Amazon Prime ou YouTube. Nvidia oblige, le gaming n’est certainement pas mis de côté avec l’intégration native de son service de cloud gaming, à savoir Geforce Now. Notez d’ailleurs que Google Stadia va faire prochainement son apparition sur les plateformes Android TV et la Shield est toute choisie pour faire fonctionner le service de jeu en streaming du géant américain.

Enfin on note la présence de Google Assistant et de Alexa pour compléter le tout. il est donc possible de coupler sa Shield avec son environnement domotique ou simplement piloter son contenu avec la voix en utilisant la télécommande fournie. Cette dernière étant d’ailleurs assez originale puisqu’elle prend une forme triangulaire aux angles biseautés tout en étant rétroéclairés.

