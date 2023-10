RTX 4000 : les dernières cartes graphiques de Nvidia sont à prix cassés durant les GeForce Days

En début d'année, Nvidia a dévoilé sa dernière génération de cartes graphiques orientées vers le gaming, les RTX 4000 qui ont réussi l'exploit de crever le plafond technologique de la génération précédente, avec notamment certaines nouveautés comme le DLSS 3.0. Elles ont toutefois un défaut : leur prix stratosphérique, surtout s'agissant des RTX 4080 et 4090. Durant ces GeForce Days chez Grosbill, plusieurs de ces GPU les plus récents sont en promotion jusqu'à épuisement des stocks !

À la recherche d’une bonne carte graphique pour sa configuration PC montée soi-même ? Nous ne pouvons que vous diriger vers la dernière génération de Nvidia, les RTX 4000. Il s’agit actuellement de la gamme orientée gaming la plus puissante du marché, mais l’excellence se paye souvent au prix fort et il n’y a aucune exception avec ces cartes graphiques. Aujourd’hui peut constituer une exception puisque Grosbill vient de lancer les GeForce Days avec son lot de promotions sur les RTX 4000.

Ce qu’il faut savoir sur la génération des RTX 4000

Des performances graphiques environ deux fois supérieures que celles des RTX 3000

Un rapport performances/consommation énergétique encore meilleur

L’arrivée du DLSS 3.0

Les caractéristiques de la RTX 4060 Ti

La RTX 4060 Ti est l’un des modèles d’entrée de gamme de cette nouvelle génération de cartes graphiques et elle s’impose en une excellente candidate pour mettre à jour les composants de son PC sans avoir à casser sa tirelire. Elle est idéale pour faire tourner les jeux les plus récents en Full HD, voire en Quad HD, mais l’un de ses meilleurs atouts est probablement sa consommation électrique maîtrisée de 160 W. N’oublions pas le ray-tracing et le DLSS 3.0 pour améliorer son expérience de jeu.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

Les caractéristiques de la RTX 4070

La RTX 4070 se situe dans le milieu de gamme de cette nouvelle génération de cartes graphiques et ce modèle a su trouver l’équilibre entre une grosse puissance et une consommation électrique maîtrisée tout en gardant un design compact. La RTX 4070 est capable de faire tourner les jeux en 1440p sans compromis, et ce, à un tarif tout à fait acceptable. Dans notre test, nous la comparions à une RTX 3080 avec de meilleures performances en ray-tracing, en DLSS, avec une consommation plus faible et un encodage AV1.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4070.

Les caractéristiques de la RTX 4070 Ti

Ce devait être à l’origine une RTX 4080 12 Go, mais le constructeur a finalement préféré la baptiser RTX 4070 Ti, d’où l’écart de puissance entre celle-ci et la RTX 4070. Cette carte graphique profite des nouveautés propres aux RTX 4080 et 4090, mais à un prix plus contenu, comme le double encodage AV1. N’oublions pas la grande puissance de calcul en performances pures et en ray-tracing, idéal pour jouer en 1440p à 60 FPS, ainsi qu’une consommation électrique toujours maîtrisée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.

Les caractéristiques de la RTX 4080

On arrive enfin au haut du panier, la RTX 4080 fait partie de l’offre haut de gamme et le fleuron de Nvidia pour le grand public, la RTX 4090 étant plutôt réservée à un usage professionnel. Et encore… On a du mal à imaginer l’utilisation qui peut en être faite pour un gamer lambda, le jeu en 4K sans concessions est possible et même ainsi, le potentiel de ce GPU n’est pas totalement exploité. La RTX 4080 est donc à réserver pour les gamers qui ont 1 500 € à dépenser et un setup qui les élève au-dessus du commun des mortels.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4080.

