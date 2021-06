Ce forfait mobile 80 Go à 5,99 €/mois est idéal pour faire des économies en 2021

Vous recherchez à faire des économies sur votre facture de téléphonie mobile ? Alors, c'est vers un forfait à tout petit prix la première année qu'il faut se diriger, comme le propose actuellement Auchan télécom avec son offre sans engagement du moment : 80 Go pour seulement 5,99 euros par mois au lieu de 13,99 euros.

Dans le monde des forfaits sans engagement, il faut désormais savoir que le prix est susceptible de changer après une certaine période, peu importe l’opérateur que vous avez choisi. Pour éviter les mauvaises surprises, Auchan télécom propose un réel avantage en étant totalement transparent sur la hausse du tarif après la période promotionnelle.

Pour qui recommande-t-on ce forfait 80 Go ?

Celles et ceux qui veulent surfer sur Internet sans trop regarder leur consommation

Qui veulent aussi une petite quantité de Go en cas de voyage

Et qui veulent surtout payer un petit prix mensuel

Le forfait 80 Go en série limitée jusqu’au 14 juin 2021 chez Auchan télécom est disponible à seulement 5,99 euros par mois la première année. Après les douze premiers mois, le prix de votre abonnement passera à 13,99 euros par mois, ce qui reste un bon prix par rapport à la concurrence actuelle, mais vous pourrez facilement résilier en cas de refus de l’augmentation, car l’offre est sans engagement.

Qui est Auchan télécom ?

Auchan télécom est un opérateur mobile virtuel qui a récemment été racheté par Bouygues Telecom. Il utilise donc les infrastructures et le réseau de ce dernier. Sachant cela, il est donc impératif pour vous de vérifier si la couverture est bonne autour de votre domicile.

Un forfait assez classique, mais à petit prix

Le forfait du jour chez Auchan télécom propose évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques règles à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

En ce qui concerne la data, vous aurez donc droit à 80 Go tant que vous restez à l’intérieur des frontières de l’Hexagone. C’est une enveloppe assez classique en 2021 qui permet divers usages, comme la navigation sur Internet et la consultation des réseaux sociaux, sans oublier le streaming musical et vidéo, sans trop regarder sa consommation mensuelle. Si vous avez prévu de partir à l’étranger, sachez que 5 Go dédiés sont inclus dans ce forfait.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. D’ailleurs, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

