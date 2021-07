Le prix du Samsung Galaxy Fold dégringole pendant les soldes (-63 %)

Le Samsung Galaxy Fold est l'un des premiers smartphones pliables ayant débarqué sur le marché. Malgré son prix prohibitif, il a su trouver son public et le concept peut aujourd'hui encore séduire grâce à une belle baisse de prix le faisant passer de 2020 euros initialement à "seulement" 747 euros sur Cdiscount.

De son annonce à sa sortie, le Samsung Galaxy Fold aura largement fait parler de lui non seulement par son concept novateur, mais aussi par son prix prohibitif. Avec la sortie d’un second modèle et près de deux ans plus tard, le smartphone est bien plus accessible et grâce aux soldes d’été, il le devient encore plus.

C’est quoi le Galaxy Fold ?

Un concept innovant et des nouveaux usages

L’autonomie généreuse d’une tablette

L’interface One UI au top

Au lieu de 2 020 euros à son lancement courant 2019 et d’un prix barré de 912 euros en ce moment, le Samsung Galaxy Fold est aujourd’hui disponible à 747 euros pendant les soldes d’été chez Cdiscount.

Un concept hybride entre smartphone et tablette

C’est avant tout par son concept que le Samsung Galaxy Fold premier du nom étonne. Il s’agit d’un smartphone pliable intégrant un premier écran Super AMOLED flexible de 7,3 pouces. Ce dernier se plie en deux en refermant l’appareil grâce à un système de charnière le long de la tranche. Avec un tel écran, on est presque en face d’une tablette et le format est parfaitement pensé pour un confort de lecture et de navigation optimal. Le second écran se situe sur le dos de l’appareil, toujours Super AMOLED et de 4,6 pouces. Il permet avant tout de consulter rapidement ses notifications et d’effectuer quelques interactions, mais dans l’idée il est possible de tout faire depuis celui-ci. À vous de voir l’utilisation qui vous convient le mieux.

Des performances encore à la page

Côté fiche technique, ça date un peu, mais le smartphone délivre une puissance largement au niveau aujourd’hui. Le Fold embarque un combo Snapdragon 855 et 12 Go de RAM. Concrètement, l’expérience en main est ultra fluide, que ce soit en jeu ou en applicatif. De plus l’interface One UI 3.0 couplée à Android 11 est bien pensée pour le format.

La partie photo est quant à elle semblable à ce que proposent les smartphones classiques de la gamme Galaxy S10. On retrouve un module triple capteurs 12 + 12 + 16 mégapixels avec les mêmes optimisations logicielles. Ce n’est peut-être pas son point fort, mais l’expérience a le mérite d’être tout à fait correcte. Deux autres capteurs sont également présents à l’avant des deux écrans pour les selfies.

Enfin le Galaxy Fold offre une excellente autonomie grâce à sa double batterie de 4 380 mAh. Il tient facilement plus d’une journée entière et se recharge complètement en moins de 2 heures, que ce soit en mode filaire ou sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Fold.

