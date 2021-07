Soldes : ce pack TV QLED Samsung + Xbox Series S est à prix canon

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur proposant une belle qualité d'image moins cher que de l'OLED, le QLED est l'alternative idéale. Deux jours que les soldes ont commencés et Cdiscount frappe fort avec ce pack regroupant le TV 4K Samsung Q80A de 65 pouces et la Xbox Series S. Le tout proposé à 1 299 euros (après ODR) alors que le téléviseur seul coûte normalement 1 790 euros.

Si vous souhaitez acheter une console next-gen et souhaitez profiter des meilleurs graphismes possible, il vous faut absolument un TV compatible HDMI 2.1. Les téléviseurs proposant cette technologie sont encore très onéreux, mais Cdiscount propose l’offre la plus intéressante du moment avec un pack regroupant la Xbox Series S ainsi que le téléviseur Samsung Q80A QLED à prix canon.

Les points clés du TV Samsung

Une dalle QLED de 65″

Compatible 4K 120Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Le pack TV Samsung Q80A QLED 2021 de 65 pouces avec la console next-gen Xbox Series S est proposé en promotion à 1 299 euros sur Cdiscount grâce à une ODR valable jusqu’au 15 aout 2021.

La qualité Samsung

Le modèle Q80A 2021 de Samsung, propose une dalle de 65 pouces avec des bordures ultra-fines. Ce téléviseur respire le haut de gamme avec son design soigné et élégant sous tous les angles. La qualité d’image est également au rendez-vous avec une compatibilité 4K (3 840 x 2 160 pixels) et HDR.

Pour une immersion complète, le Q80A profite de l’OTS (Object Tracking Sound). Un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et chargés de reproduire le son là où l’action se passe. En revanche, Samsung ne fait pas mention ici du Dolby Atmos, mais il nous rappelle que ses téléviseurs seront compatibles avec la technologie Q-Symphony. Cette dernière permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

Un TV idéal pour les joueurs et joueuses

Il est bon à savoir que la gamme Q 2021 est taillée pour les gamers. Ce téléviseur offre une expérience de jeu immersive avec la fonction Super Ultrawide Gameview qui permet d’obtenir un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. De plus, le TV est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce à son port HDMI 2.1. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage.

On y retrouve également une nouvelle fonctionnalité, baptisée Game Bar afin d’accéder rapidement aux paramètres gaming : l’AMD Freesync Premium Pro et le VRR. Il s’agit de l’alternative à Nvidia G-Sync, disponible sur les TV LG OLED. Pour rappel, cette technologie empêche l’apparition d’images déchirées, pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Équipé de Tizen OS

Enfin, le système de Smart TV de Samsung propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

