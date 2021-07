Oppo A94 : un bon smartphone 5G avec un prix en baisse pour les soldes (et un cadeau offert)

Annoncé il y a peu, le Oppo A94 5G incarne le nouveau milieu de gamme de la marque chinoise. Lancé au prix de 359 euros, la Fnac le propose dans un pack avec le bracelet connecté Oppo Band Sport pour seulement 319 euros le tout.

Oppo a présenté récemment trois nouveaux smartphones milieu de gamme. Le Oppo A94 5G est la petite star de ce trio, du moins il s’agit du modèle aux caractéristiques les plus poussées dans l’ensemble, venant se positionner sur un segment très compétitif. Pendant les soldes d’été, il est toutefois moins cher pour tenir la cadence face aux nombreux concurrents.

Les points positifs du Oppo A94 5G

Un écran OLED Full HD+

Le processeur Dimensity 800U

L’interface ColorOS 11 personnalisable

Au lieu de 359 euros à son lancement, la version 8+128 Go du Oppo A94 5G est aujourd’hui disponible pour seulement 319 euros à la Fnac, dans un pack avec un bracelet connecté Oppo Band Sport offert (normalement d’une valeur de 59,99 euros). La même offre est disponible chez Darty.

Un nouveau porte-étendard du milieu de gamme pour Oppo

L’Oppo A94 5G représente le haut du panier dans la nouvelle gamme A du constructeur, délivrant des caractéristiques techniques assez complètes. Il offre donc un design dans l’air du temps, avec un look borderless laissant apparaître un poinçon en haut à gauche. On retrouve ensuite un écran plat OLED de 6,43 pouces affichant une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Cela promet une jolie image avec des contrastes infinis, mais plusieurs autres petits points noirs viennent ternir le tout. Son taux de rafraîchissement est malheureusement limité à 60 Hz. Quant au déverrouillage, il se fait par empreinte digitale, le capteur étant situé sous l’écran du smartphone.

La polyvalence en photo est d’ailleurs mise en avant par un quadruple capteur photo à l’arrière, dont un principal de 48 mégapixels. Ce dernier s’avère plutôt convaincant dans l’ensemble, mais les images manquent de finesse et de détails. Il n’est pas un excellent photophone et montrera vite ses limites le soir venu. En revanche, les clichés de jour sont plutôt réussis. À noter, le smartphone dispose d’une prise jack 3,5 mm ainsi qu’un port micro SD.

De belles performances pour le prix

Côté performance, ce smartphone est animé par le Dimensity 800U de MediaTek épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration est suffisante pour faire tourner la grande majorité des applications disponibles ainsi que quelques jeux 3D, avec parfois, tout de même quelques latences, qui se feront sentir avec une qualité « Elevé » et 60 FPS. Il tourne actuellement sous Android 11 et est équipé de la dernière version de l’interface de Oppo : ColorOS 11.1, qui profite d’un grand ravalement de façade très apprécié. Elle est personnalisable, fonctionnelle et réactive. S’ajoute à cela, la compatibilité 5G.

Côté autonomie, le téléphone se montre endurant et solide avec sa batterie de 4 310 mAh. Il pourra tenir entre une journée et demie et deux jours d’utilisation avant de tomber en rade de batterie, selon votre consommation. Néanmoins, la marque fournit une charge rapide Vooc de 30 W, qui permet de récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps. Comptez seulement 49 minutes pour le recharger de 9 à 100 %.

Et le bracelet connecté offert ?

La Fnac propose avec le smartphone un bracelet connecté. Ce Oppo Band Sport dispose d’un petit écran AMOLED de seulement 1,1 pouce. Il est résistant à l’eau (5 ATM) et ne pèse que 10,3 grammes, il intègre également le NFC ainsi que 12 modes sportifs et un mode d’analyse du sommeil. Mais un de ses plus gros atouts, c’est bien l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque avec SpO2. Le constructeur promet une autonomie de 15 jours.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main détaillée du Oppo A94 5G pour en savoir plus.

