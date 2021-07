Dyson V10 Motorhead : cet aspirateur balai perd 50 euros pendant les soldes

Marre de devoir sortir le gros aspirateur du placard ? Il est peut-être temps d'investir dans un nouvel appareil. Et quoi de mieux que de profiter des soldes d'été pour investir dans un Dyson avec ce modèle V10 Motorhead qui passe de 430 à 379 euros.

Rien de tel qu’un Dyson quand il s’agit d’aspirateurs simples, performants et durables puisque la marque anglaise est encore et toujours l’une des plus prolifiques dans le domaine. L’un de ses aspirateurs-balais phares profite des soldes d’été pour baisser de prix en perdant 50 € chez Cdiscount.

Les caractéristiques du Dyson V10 Motorhead

Un aspirateur puissant et très maniable

Une autonomie de 60 minutes

Efficace sur toutes les surfaces

Habituellement affiché aux alentours de 430 euros, le Dyson V10 Motorhead est actuellement disponible en promotion à 379 euros sur Cdiscount.

Un aspirateur-balai bien pratique 👇

Comme d’autres modèles de la marque, le Dyson V10 Motorhead profite d’un format stick qui le rend ultra maniable dans toutes les circonstances, que ce soit pour aspirer au sol, sur les meubles ou même au plafond pour les toiles d’araignée et la poussière tenace. Aucun branchement n’est nécessaire, tout se fait via la batterie intégrée et une simple pression de gâchette permet de lancer l’aspiration, un atout considérable pour économiser de l’énergie.

Les accessoires sont simples d’utilisation, chacun étant adapté à une situation et facilement interchangeable. On apprécie aussi l’efficacité du système d’entretien avec un conteneur de 0,76 Litre facilement vidable sans contact avec la saleté. Ce dernier est d’ailleurs affublé d’un filtre HEPA et d’un autre en mousse afin de ne laisser passer aucune poussière.

Une puissance étonnante « et qui ne perd pas l’aspiration »

Malgré l’appellation « Motorheard », vous ne trouverez pas de référence au groupe de Heavy Metal, mais bien un puissant moteur dont l’efficacité d’aspiration est étonnante pour un tel appareil. Il est d’ailleurs très à l’aise sur la majorité des surfaces, que ce soit sur du parquet, de la moquette ou du carrelage grâce à un moteur capable d’effectuer plus de 100 000 tours par minute. De plus, grâce aux brosses motorisées, l’aspiration sur un seul passage est bien plus efficace. On aurait aimé que le bruit soit un peu plus contenu en fonctionnement, mais il est tout à fait acceptable comparé à un aspirateur à main classique.

Une bonne endurance

L’autonomie du V10 est dans la bonne moyenne : grâce au mode Eco, il profite d’une autonomie de 60 minutes en fonctionnement et un peu moins de 30 minutes en mode normal. La station de recharge est adaptable à un mur afin de ranger efficacement l’appareil tout en changeant la batterie . Le rangement des accessoires sera d’autant plus simplifié avec cette station même si tous ne sont pas clipsable au socle.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.