Le TV OLED 55 pouces de Philips chute à 999 € pendant les soldes

Malgré des prix élevés, les TV OLED sont toujours autant prisés pour la qualité de leur image et le contraste infini jamais égalé. Ce téléviseur Philips 55OLED705 profite pourtant d'une belle réduction de prix chez la Fnac en passant de 1 499 à 999 euros lors des soldes d'été.

Même après quelques années, la technologie OLED pour les téléviseurs reste très onéreuse. Il arrive pourtant que certains modèles baissent de prix après quelque temps dans les étales des boutiques en ligne. C’est le cas aujourd’hui avec cette TV Philips 55OLED705 qui profite de 500 euros de réduction sur son prix régulier chez la Fnac.

Les points clés de la TV Philips 55OLED705

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

L’apport du système Ambilight

Tourne sous Android TV

D’abord proposée à 1 499 euros, le TV Philips 55OLED705 est aujourd’hui affichée à 999 euros chez la Fnac Belgique. Le téléviseur coûte 100 euros de plus sur la version française du site marchand.

Un téléviseur OLED avec Ambilight 👇

Jouant sur la sobriété et la finesse, ce téléviseur Philips 55OLED705 arbore cadre ultra fin pour laisser place au maximum à une dalle OLED de 55 pouces et ses contrastes infinis. Les pieds sont tout aussi discrets une fois la TV posée sur un meuble. Mais c’est surtout la prise en charge de la technologie maison de Philips, l’ambilight, qui démarque ce modèle des autres TV OLED. Concrètement, cette technologie apporte une profondeur visuelle en plus grâce à un halo lumineux projeté sur le mur. Les couleurs projetées s’adaptent à l’image diffusée et permettent une meilleure immersion en plus d’éviter l’éblouissement dans une pièce sombre.

Forcément, la technologie OLED permet une qualité d’image quasi parfaite avec non seulement un taux de contraste infini, mais aussi des couleurs plus profondes et une luminosité naturelle des pixels. Cette richesse d’image est d’ailleurs accrue grâce au moteur d’upsclaing de l’image permise par le processeur P5 de Philips. Grâce à ce dernier, les images non 4K peuvent être retranscrites en tant que tel. Avec ceci, le téléviseur est compatible HDR10, HDR10+ ou encore Dolby Vision pour un rendu lumineux toujours plus naturel. Côté son, il profite aussi de la technologie Dolby Atmos afin d’être plongé au cœur de l’action. Même si la dalle est nativement rafraîchie à 100Hz, cette TV ne dispose que de 4 ports HDMI 2.0. Il faudra donc faire sans les modes spécifiques aux consoles Next Gen même si Philips a prévu un mode jeu afin de limiter au maximum la latence.

Android TV en chef d’orchestre

Le Philips 55OLED705 tourne sous Android TV et donne donc accès à tout le catalogue d’applications du Play Store. Cela passe par les plateformes de streaming vidéo les plus connues comme Netflix ou Prime Vidéo. La TV est aussi compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant et permet de contrôler la télévision à la voix ainsi que les objets connectés présents à la maison.

