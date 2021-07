Acer Nitro VG2 : cet écran gaming 24 pouces à 165 Hz est soldé chez Cdiscount

Le moment des soldes est certainement le meilleur moyen de changer son équipement pour son PC. Dans ce deal nous avons sélectionné un moniteur ACER qui propose une fiche technique très intéressante pour un prix très contenu. Il passe en effet de 229 à 157,91 euros sur Cdiscount.

Constructeur historique, Acer touche à tout ce qui touche de près ou de loin aux périphériques PC et en particulier les moniteurs LCD. Ce modèle Nitro VG242YP répond parfaitement aux besoins de tous joueurs avec sa dalle Full HD et son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il est d’ailleurs en ce moment beaucoup moins cher sur Cdiscount avec un peu plus de 70 euros de réduction sur son prix initial.

Les caractéristiques du ACER Nitro VG242YP

Une dalle IPS Full HD

Un taux de rafraîchissement de 165Hz

2 entrées HDMI

Le moniteur Acer Nitro VG242YP est aujourd’hui disponible chez Cdiscount pour 157,91 euros au lieu de 229 euros à son lancement.

Un moniteur typé Gamer

Avec ses courbes anguleuses et ses codes couleur bien mis en valeur, ce moniteur Acer Nitro VG242YP montre bien son orientation Gaming. Le pied n’est pas non plus en reste avec un design et une taille significative, mais qui donne un maximum de stabilité à l’ensemble. On apprécie également les bordures fines autour de l’écran pour laisser place au maximum à la dalle.

Cette dalle justement parlons-en. Celle-ci est de type LCD IPS avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Le traitement de l’image est fait pour que le rendu des couleurs soit le moins terne possible et avec une luminosité accrue. La fluidité et la réactivité seront aussi de la partie grâce au taux de rafraîchissement de 165 Hz et un faible temps de réponse de 1 ms, autant dire que tout est fait pour éviter le moindre petit ralentissement en jeu. Côté traitement de l’image, le moniteur est aussi doté du HDR (jusqu’à 400 Nits) et il dispose aussi de la compatibilité Freesync pour éviter les déchirures d’écran.

Un partenaire de jeu pour votre PC ou autre

La connectique est assez fournie: 2 ports HDMI 2.0 et un port Display (en version 1.2). Cela permettra d’y brancher votre PC ou toutes autres sources comme une console ou un boîtier multimédia. Acer prévoit une garantie constructeur de 3 ans lors de l’achat, ce qui rassurant si jamais la malchance du pixel mort venait à survenir.

