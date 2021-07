L’écran gaming HP Omen 27i (2K, 165Hz, G-Sync) perd 170 € pour les soldes

C'est décidément le bon moment pour s'offrir un moniteur de qualité pendant ces soldes d'été 2021. Le moniteur HP Omen 27i très performant passe de 499 à 329,99 euros chez Darty.

Avec un temps de latence minime (1 ms), une définition QHD et un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 165 Hz, le HP OMEN 27i a des caractéristiques idéales pour tout joueur cherchant un moniteur complet et performant. Il profite en ce moment d’une belle réduction pendant les soldes d’été en perdant 170 euros sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du moniteur HP OMEN 27i

Dalle IPS de 27 pouces

Définition QHD (2K) à 165 Hz

Compatible Nvidia G-Sync

Au lieu de 499 euros, le moniteur HP OMEN 27i est aujourd’hui proposé à 329,99 euros chez Darty pendant les soldes.

Un moniteur purement pensé pour les joueurs

Le moniteur HP OMEN 27i se calque sur les codes esthétiques de la marque avec des lignes marquées géométriquement et épurées. Il embarque une dalle IPS de 27 pouces avec une définition QHD (2560 x 1440 pixels) avec un taux de rafraichissement de 165Hz. Qui plus est, il propose un retard à l’affichage annoncé de 1 ms (dans les fait on est plus aux alentours de 7/8 ms) afin de garantir une réactivité quasi parfaite même avec la plus grande définition.

Le HP OMEN 27i est compatible G-Sync, ce qui est à ce prix un réel avantage. Concrètement, cela veut dire que si vous disposez d’une carte graphique Nvidia, ce moniteur utilise puce spécifique intégrée à l’écran permettant de synchroniser parfaitement le rendu de l’image et du GPU. De cette manière, fini les déchirures d’image et à vous un rendu graphique fluide et sans saccade.

Un bon allié pour votre PC dernier cri

Côté connectique, ce moniteur dispose également d’une entrée DisplayPort en version 1.4 -contrairement à ce qui est indiqué sur le site de Darty- afin de bénéficier du maximum des performances proposées par la dalle. Il compte aussi sur une entrée HDMI en version 2.0. On trouve également une prise casque pour brancher un casque ou des écouteurs filaires, mais également deux ports USB 3.0 déportés de votre PC.

Enfin, il faut compter sur une consommation électrique de 75 Watt maximum, ce qui est dans la moyenne pour ce type d’écran..

