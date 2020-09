Un mois après sa sortie, le casque Sony WH-1000XM4 est déjà moins cher

Quasi un mois après sa sortie officielle, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 avec réduction de bruit active est encore en promotion, cette fois-ci sur Rakuten. Lancé à 379 euros, il chute désormais à 306 euros.

Lancé le 6 août dernier, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 est le digne héritier du XM3, sorti il y a deux ans. La concurrence est rude sur le marché des casques à réduction de bruit active, avec notamment le Bose Headphones 700 qui se hisse lui aussi sur le podium. Mais Sony fait valoir de bons arguments pour se mesurer aux autres marques. Surtout qu’à peine sorti, son nouveau WH-1000XM4 est déjà accessible à un prix plus bas, puisqu’il bénéficie de presque 20 % de réduction en ce moment.

Une réduction de bruit active améliorée

Le Bluetooth multipoint

Une bonne autonomie de 30 heures

Lancé à 379 euros, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 est à présent disponible à 306 euros sur Rakuten. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 15,34 euros offerts sur votre prochaine commande.

Au niveau du design, le Sony WH-1000XM4 adopte des lignes identiques à son prédécesseur, le WH-1000XM3. Seul le logo NFC n’est plus imprimé mais gravé, tandis que l’inscription « NC/Ambiant » est remplacée par l’unique mention « Custom ». Pour le reste, on retrouve la sobriété et le confort qui a fait le succès du casque phare de Sony. Le XM4 adopte toujours le format circum-aural : les coussinets entourent les oreilles sans seulement se poser dessus, impliquant ainsi une très bonne isolation passive.

Cette isolation passive est d’ailleurs l’argument principal pour faire valoir la réduction de bruit active, que Sony maîtrise toujours aussi bien. Le constructeur japonais a même apporté quelques innovations à ce mode. Le XM4 est en mesure de laisser passer les conversations grâce à une option de concentration sur la voix. Et grâce au contrôle adaptatif du son, il sera possible de paramétrer le casque pour qu’il module la réduction de bruit active en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, vous aurez certainement envie de vous isoler au maximum dans les transports, alors qu’il sera plus judicieux de baisser la réduction de bruit en plein footing. Pour vous faciliter la tâche, vous pourrez même configurer des modes automatiques en fonction de l’endroit où vous êtes. Bref, un gain de temps et une praticité toujours au rendez-vous. Pour accéder à tous ces paramétrages, il faudra vous rendre, comme d’habitude, sur l’application Sony Headphones Connect, disponible sur iOS et Android.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve également le mode « Speak-to-Chat » (parler pour chatter), qui coupera la réduction de bruit automatiquement et baissera la musique quand vous commencerez à parler avec quelqu’un. De plus, et contrairement à son ancien modèle, Sony inclut désormais le Bluetooth Multipoint, qui permet de connecter jusqu’à deux appareils simultanément et de switcher entre les deux sans avoir à refaire tous les paramétrages. Toutefois, ce mode n’est pas compatible avec le codec Bluetooth LDAC : vous pourrez seulement profiter du SBC et du AAC dans ces conditions.

Enfin, côté autonomie, comptez environ 30 heures d’utilisation loin du chargeur, et 38 heures sans réduction de bruit. La recharge rapide est toujours de la partie, avec un gain de 5 heures d’écoutes en 10 minutes de charge. Le XM4 est également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test complet du casque Sony WH-1000XM4.

