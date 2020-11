Les true wireless Jabra Elite 75t avec réduction de bruit sont à -30 %

Que ce soit Amazon, Boulanger, Darty ou la Fnac, ces quatre enseignes proposent une belle offre pour les Jabra Elite 75t. Le prix de ces écouteurs sans fil à réduction de bruit active passe de 179 à seulement 129 euros.

Les Jabra Elite 75t sont sortis sans la réduction de bruit active, mais une mise à jour a été déployée il y a un mois de cela pour corriger ce manquement. Cela leur permet de se démarquer davantage de l’ancien modèle tout en améliorant l’expérience sonore. Le rapport qualité/prix est également amélioré grâce à cette remise de presque 30 %.

En bref

Le confort dans les oreilles

Le Bluetooth multipoint

L’ANC enfin disponible

Au lieu de 179 euros, les Jabra Elite 75t sont en promotion à seulement 129 euros sur Amazon et Boulanger ou encore chez Darty et à la Fnac.

Notez que fnac.com propose de créditer 10 euros sur votre compte adhérent en saisissant le code « FNAC10 » lors du paiement.

Pour en savoir plus 👇

Les Jabra Elite 75t seront bientôt remplacés par les 85t que nous avons déjà testés. Quoi qu’il en soit, on retrouve sur chacun des nouveaux modèles exactement le même design qui a fait le succès de la marque. La seule chose qui change réellement sont les dimensions qui passent de 27 x 30 x 22,5 mm pour les 65t à seulement 21,29 x 19,4 x 16,2 mm pour ce modèle. Le confort est toujours là, le maintien dans les oreilles est encore une fois excellent et la résistance est de mise avec la certification IP55.

Du côté de l’audio, le rendu est excellent dans les aigus, très bon dans les médiums, mais un peu plus discret avec les basses. Il est toutefois possible d’améliorer le son selon votre préférence grâce au très bon égaliseur de l’application Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android. Il est par ailleurs possible de profiter de la réduction de bruit active par le biais d’une mise à jour. Vous pourrez alors passer du mode ANC à HearThrough simplement en pressant le bouton de l’écouteur. Notez qu’un capteur intégré met également automatiquement en pause votre musique lorsque vous retirez les oreillettes.

La connexion des écouteurs sans fil Jabra avec le smartphone est parfaitement stable grâce au Bluetooth 5.0 et la fonction multipoint vous permettra de basculer facilement vers un autre appareil. C’est très pratique à utiliser au quotidien pour passer de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion. Il est impossible de s’en passer après avoir essayé cette fonctionnalité !

On apprécie enfin la bonne autonomie des écouteurs sans fil Jabra Elite 75t, annoncée à environ 28 heures avec le boitier de recharge selon le constructeur. Avec la réduction de bruit activée, ce nombre descend à 24 heures, ce qui reste très correct. Ce modèle n’est en revanche pas compatible avec la charge sans fil, mais se recharge rapidement via le port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 75t.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Jabra Elite 75t.

Pour aller plus loin

