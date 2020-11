La qualité Bose est à petit prix avec ce casque sans fil en promotion

Si la réduction de bruit active n'est pas une fonctionnalité que vous convoitez et que vous recherchez avant tout un bon casque sans fil à un prix abordable, le Bose SoundLink II en promotion sur Amazon à 119 euros (au lieu de 229) est là pour vous.

Le SoundLink II n’est plus tout jeune après 4 ans d’existence sur le marché, mais c’est tout de même un casque sans fil qui bénéficie du savoir-faire de Bose. Il est confortable avec un rendu sonore convaincant et représente aujourd’hui une solution économique pour s’équiper à petit prix lorsqu’il est en promotion.

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Bose SoundLink II est actuellement disponible en promotion à seulement 119 euros sur Amazon, en deux coloris : noir et blanc.

Le Bose SoundLink II arbore le design classique des casques sans fil de la marque américaine. Il est sobre, mais élégant et ajoute une petite touche de couleur bleue pour se différencier des autres. C’est un produit confortable grâce à ses coussinets rembourrés et léger avec un poids de seulement 200 grammes. L’arceau est évidemment réglable et les oreillettes pivotent pour s’adapter au mieux à votre morphologie.

Ce casque sans fil profite d’une bonne qualité sonore. Le son est puissant, clair, bien équilibré et par ailleurs sans trop de distorsions lorsque le volume est poussé au maximum. Il n’atteint évidemment pas l’excellence du récent Bose Headphones 700, mais c’est amplement suffisant pour écouter ses playlists préférées sur Spotify et consorts. La réduction de bruit active n’est pas non plus au rendez-vous, mais le SoundLink II profite d’ores et déjà d’une bonne isolation passive grâce à son format circum-aural.

Il possède tout de même d’autres qualités pour un casque sans fil qui a de l’âge, comme le Bluetooth multipoint. Il peut alors s’appairer avec deux appareils différents pour basculer facilement de l’un à l’autre sans effectuer la traditionnelle manipulation déconnexion puis reconnexion. C’est très pratique au quotidien, notamment pour passer de l’ordinateur au smartphone de manière automatique lorsque vous recevez un appel, par exemple.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est annoncée à une quinzaine d’heures selon le constructeur. Le Bose SoundLink II se recharge via microUSB et arrive quand même à proposer jusqu’à 2 heures de lecture audio avec une petite charge de moins de 20 minutes. Ceci étant dit, l’endurance est inépuisable avec le câble jack 3,5 mm, mais vous n’aurez pas accès aux nombreuses fonctionnalités du casque.

