Pour les soldes, les Sennheiser Momentum True Wireless 2 passent à 205 €

Avec ses Momentum True Wireless 2, Sennheiser fait une démonstration de son savoir-faire et propose le meilleur son que nous ayons vu sur ce genre d’intra-sans-fil. Et en promo ils n’en sont que plus séduisants.

L’offre d’écouteurs « true wireless » s’est multipliée ces dernières années, mais les Momentum True Wireless de Sennheiser restent toujours une référence. Le constructeur ne propose ici rien de moins que la meilleure qualité sonore du secteur. Parmi leurs autres points forts, on notera une excellente autonomie et un bon confort d’utilisation. Leur plus grande faiblesse était peut-être son prix élevé, mais c’est amplement compensé par son nouveau tarif !

En bref :

Le meilleur son sur des intra true wireless ;

Une bonne autonomie ;

La réduction de bruit active.

Sortis à 299 €, ils chutent aujourd’hui à 205 € chez Rakuten grâce à une promotion couplée à une réduction supplémentaire de 15 € grâce au code RAKUTEN15.

En savoir plus

Après une première mouture en demi-teinte, Sennheiser redresse la barre avec ces écouteurs. Ils se révèlent extrêmement confortables à porter et on apprécie la qualité de la finition. En revanche, le boitier est assez massif et aura souvent un peu de mal à rentrer dans une poche de pantalon. Dommage aussi qu’ils ne supportent pas la charge sans fil.

Mais c’est surtout le rendu audio qui séduit. Ce dernier est remarquable d’équilibre et de précision sans avoir à toucher l’égaliseur. Ce sont tout simplement les meilleurs du marché sur ce point. En contraste, la réduction de bruit active est de son côté assez moyenne. Pour finir, l’autonomie est dans solide avec 7 heures sur une charge. Pour encore plus de détails, on vous renvoie vers notre test complet.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !