Aspirateurs, enceintes et ampoules connectées : voici les meilleures offres domotique du Black Friday

Roborock S7 : il aspire ET il passe la serpillère

Les robots passant l’aspirateur ou la serpillère existent maintenant depuis quelques décennies, mais là où Roborock innove, c’est en intégrant les deux dans un seul appareil. Très classique sur la forme, le S7 passera sans souci sous la plupart des meubles.

Le télémètre laser couplé à une cartographie assure une navigation particulièrement efficace. Le S7 est méthodique et passe absolument partout. En contrepartie, il se révèle toutefois plus lent que la moyenne. Au-delà d’une très bonne aspiration, la serpillère vibrante réussit ainsi parfaitement à enlever la poussière et les tâches légères. Des capteurs intégrés la rétractent automatiquement sur des surfaces sensibles comme les tapis. On la passera régulièrement au lave-linge, car elle s’encrasse rapidement.

Si l’on veut vraiment chipoter, on notera une autonomie assez faiblarde et un temps de recharge assez long qui pourra poser quelques soucis sur les grands logements. Mais même avec cela le Roborock S7 est notre gros coup de cœur du secteur.

Il passe à 459 € en blanc et en noir chez Cdiscount.

Dyson V8 Motorhead : L’aspirateur qui va changer votre vie

J’exagère un peu dans le titre, mais le Dyson V8 est l’aspirateur qui m’a réconcilié avec le ménage. S’il n’est plus tout jeune, ce modèle n’en est pas moins puissant et ses 40 minutes de batterie sont plus que suffisantes pour nettoyer la grande majorité des appartements.

Une fois, fixé au mur le Dyson V8 se révèle très discret et peut être décroché en une seconde. Plus besoin de batailler avec des câbles qui se prennent dans les meubles et un traineau qui se cogne partout, le format balai est passe-partout. En prime, il n’utilise pas de sac, ce qui est meilleur pour la nature et votre portefeuille.

Il est disponible pour 279 euros sur Ubaldi et chez Cdiscount. Moins autonome (30 minutes) et moins puissant, le Dyson V7 pourra être un bon choix pour les petites surfaces. Il n’est qu’à 220 € chez Cdiscount.

Retrouvez le Dyson V8 Motorhead à 279 € sur Ubaldi

Philips Hue : et la lumière fût

Plus besoin de présenter les lampes Philips Hue tant le constructeur a défini la catégorie des ampoules connectées. Les Hue sont aussi un classique du Black Friday avec de nombreuses promos sur des packs et des formats variés.

Petite sélection non exhaustive :

Nanoleaf : des lampes qui sortent du lot

Envie de rendre un peu plus spécial votre intérieur ? Pour quoi ne pas investir dans ces panneaux LED connectés de Nanoleaf ? Leur luminosité et couleur peut être contrôlée via l’app, mais aussi par tous les assistants vocaux du marché.

Contrairement à des ampoules plus classiques, ils peuvent être combinés pour créer des formes directement sur votre mur.

Le pack de 9 panneaux triangulaires ou hexagonaux est à 140 € chez Amazon.

Amazon Echo : Alexa au bout du fil

Vous êtes plutôt team Alexa pour votre assistant vocal ? Ça tombe bien, une très grande partie de la gamme Echo est en promo chez Amazon !

Chaque modèle à ses forces et ses faiblesses, mais il y en aura pour tous les gouts, depuis le simple Echo Dot à l’écran Echo Show de dernière génération.

Google Nest Mini : l’assistant vocal qui se laisse oublier

Vous utilisez Google Assistant et vous cherchez un modèle discret pour contrôler vos appareils avec Google Home ? N’allez pas plus loin que le Nest Mini.

Toute petite, elle sera donc facile à cacher, mais n’en propose pas moins un son étonnamment bon. On n’ira pas sonoriser le jour de l’an avec, mais pour écouter la radio ou un podcast c’est amplement suffisant. Rien à redire non plus sur les micros qui capturent votre voix sans le moindre souci. On vous en dit plus dans notre test du Google Nest Mini.

Il est à -66 % chez de nombreux revendeurs pour atteindre les 19 € !

Xiaomi Mi Smart Clock : pour un réveil en douceur

Si la plupart d’entre nous utilisent leur téléphone pour se réveiller, un réveil dédié à ses avantages. Au-delà d’un format discret et d’un écran petit, mais très lisible, Xiaomi a mis l’accent sur les fonctions connectées, avec notamment Google Assistant.

L’écran pourra être utilisé comme cadre photo et plusieurs modes de réveils sont disponibles, dont notamment un mode « Sunrise » qui augment progressivement luminosité et volume pour un réveil moins abrupt. L’appareil pourra aussi être utilisé pour écouter musique, radio ou podcasts.

Le Mi Smart Clock passe de 69 euros à 39,99 euros chez Boulanger.

Withing Body Plus : la balance de référence

Malgré de multiples changements de propriétaire, Withings demeure l’un des leaders de la santé connectée. Ses balances en particulier sont de grande qualité. Sortie en 2017, la Body+ n’en demeure pas moins une référence et je l’utilise d’ailleurs depuis plus de 4 ans.

Elle est simple à utiliser, propose une palanquée de mesures et offre une des meilleures applications de suivi du marché. Elle s’intègre aussi parfaitement aux services santé de Google et Apple. Seule petite faiblesse, elle utilise 4 piles AAA et les vide assez vite, je vous recommande donc d’investir dans des piles rechargeables.

Elle passe à 69 € chez Amazon.

Xiaomi Mi 360° : gardez un œil sur votre domicile

Touche-à-tout de la tech, Xiaomi ne pouvait évidemment pas rester loin des caméras de surveillance. Cette Mi 360° peut être posée sur une surface ou fixée sur un mur ou au plafond avec les supports fournis.

La principale particularité de cette caméra est sa motorisation qui lui permet de regarder à 360° en passant par l’app. Le capteur 2K offre une image correcte avec des performances dans le noir satisfaisantes grâce à des lampes infrarouges puissantes.

La reconnaissance de mouvement est efficace et distingue sans soucis les mouvements humains du reste. L’enregistrement se fait principalement via le cloud, mais aussi via un emplacement microSD de 32 Go maximum pour du backup local. En ce qui concerne l’audio, on a droit à un micro et un haut-parleur tout à fait suffisants pour échanger quelques mots.

Si elle ne vient pas rivaliser avec les meilleures solutions du marché, cette caméra est une option correcte pour qui ne veut pas se ruiner ni se prendre la tête.On vous la détaille dans notre test de la Xiaomi Mi 360° Security Camera 2 K.

Caméra de surveillance Netatmo : en toute élégance

Les caméras de surveillances sont rarement jolies, on peut même dire que nombre d’entre elles sont même franchement moches. Ce n’est pourtant pas le cas de ce modèle de Netatmo. Au-delà de son look, ce modèle s’intègre parfaitement avec Alexa et Google Assitant.

Sa qualité vidéo est aussi très correcte même si l’on n’aurait pas dit non à un peu plus de détails. Autre fonction intéressante : la reconnaissance faciale qui sera capable de distinguer un membre de la famille d’un inconnu.

Elle voit son prix divisé par deux chez Amazon.

Pour 50 euros de plus vous pouvez avoir la sirène en plus de la caméra. Le pack regroupant les deux est à moins 46 % sur Amazon.

