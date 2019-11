Vous souhaitez faire vos premiers pas vers la domotique ? Pour cela, les promotions liées au Black Friday représentent une belle opportunité pour s’équiper à moindre coût. Boulanger propose aujourd’hui son pack « Maison connectée » à 179 euros, il inclut : 1 Google Home Mini, 1 Chromecast, 1 prise connectée et un kit de démarrage Philips Hue White & Color.

Les objets connectés sont nombreux, mais ce pack propose aujourd’hui les meilleurs produits pour faire son entrée dans cet univers connecté, qui plus est à prix réduit pendant le Black Friday. Il inclut un Chromecast pour diffuser du contenu sur la TV depuis un smartphone, deux ampoules Philips Hue White & Color (culot E27) avec tout le nécessaire pour procéder à l’installation (interrupteur + pont de connexion), une prise connectée pour « rendre intelligent » un appareil électrique de votre choix et une Google Home Mini pour contrôler le tout par le simple usage de votre voix grâce à Google Assistant.

Le Pack « Maison connectée » en bref

Un Chromecast pour diffuser du contenu sur la TV

Deux ampoules Philips Hue pour changer la couleur de votre vie d’intérieur

Et une enceinte Home Mini pour contrôler le tout à la voix avec Google Assistant

Le pack « Maison connectée » proposé par Boulanger est aujourd’hui disponible à 179 euros, contre 299 euros si vous achetez les produits séparément (hors promotions).

Le Pack « Maison connectée » en détail

« Ok Google, met ma musique préférée », « Ok Google, allume la lumière », « Ok Google, allume la machine à café » ou encore « Ok Google, met la dernière vidéo de FrAndroid sur la TV » : tout cela sera bientôt possible avec ce pack.

L’enceinte connectée Google Home Mini fonctionne avec Google Assistant, il est possible de contrôler l’ensemble des objets connectés compatibles, de jouer de la musique via Spotify ou YouTube Music et permet également de formuler des requêtes pour savoir la météo du jour, par exemple. L’installation est facile et rapide depuis l’application Google Home (disponible sur Android et iOS).

Vous pourrez bien évidemment contrôler à distance le Chromecast inclut dans ce pack. La clé HDMI de Google permet en effet de streamer le contenu média de votre smartphone ou tablette directement sur votre TV (en Full HD 30 fps). Un objet indispensable pour quiconque ne possède pas une Smart TV ou une box Android TV.

Des objets Philips Hue sont également présents. Tout d’abord, vous pourrez gérer les ampoules connectées Philips Hue pour personnaliser l’ambiance de votre intérieur à votre gré. La gamme White & Color est par ailleurs irréprochable, elle propose un panel de plus de 16 millions de couleurs différentes pour s’adapter à vos envies et votre humeur. Ensuite, une prise connectée est aussi de la partie pour « rendre intelligent » votre cafetière, votre halogène ou même votre petit radiateur d’appoint pour se réchauffer cet hiver.

