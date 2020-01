Le kit de démarrage Philips Hue avec 3 ampoules blanches est à 62 euros

Sommaire En savoir plus

Les Philips sont vraiment sympathique pour commencer son installation domotique, surtout si vous avez une enceinte connectée comme le Google Home ou un Amazon Echo. Le kit de démarrage trois ampoules blanches est disponible à 62 euros chez Amazon.



Habituellement commercialisé à 89 euros, le kit de démarrage Philips Hue 3 ampoules blanches avec son hub obligatoire est aujourd’hui disponible à 62 euros sur Amazon, soit une économie d’un peu moins de 30 euros sur le prix d’origine. Ces ampoules connectées sont compatibles avec les principaux assistants virtuels : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, ce qui permet de les piloter à la voix. Avec un petit effet magique.

Le kit Philips Hue en bref ?

3 ampoules (blanches) et le pont de connexion

Pilotable via une application…

… ou à la voix avec une enceinte connectée

Ce kit de démarrage inclut donc 3 ampoules blanches à culot E27 (vis large). Contrairement aux modèles « white and color », elles ne s’illuminent qu’en nuances de blancs. Ainsi, vous ne pourrez pas mettre d’ambiance rose dans votre salon. En revanche vous pourrez faire varier la température du blanc, ainsi que l’intensité et ainsi ajuster de l’ambiance lumineuse de votre chez vous.

Pour le faire, l’application Philips est disponible sur iOS et Android et fourmille de fonctionnalité. Autre le réglage de la température et de l’intensité, vous pourrez également programmer l’allumage ou l’extinction, créer de scénario de luminosité et beaucoup d’autre chose. Tout cela passe par le pont Hue, c’est en réalité ce dernier qui se connecte à internet et comme ensuite les ampoule.

Car contrairement à des ampoules meilleur marché, elles ne se connectent pas en Wi-Fi, mais via le protocole Zigbee. Ce dernier a le mérite d’être beaucoup moins gourmand en énergie. Seul le pont est connecté à internet afin de fonctionner avec l’application ou votre enceinte connectée. Ainsi, plus vous avez d’ampoules plus le protocole est intéressant pour les économies d’énergie.

