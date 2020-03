21 euros l’unité avec ce kit de démarrage 3 ampoules blanches Philips Hue

Si vous souhaitez faire vos premiers pas vers la domotique, ce kit de démarrage Philips Hue avec 3 ampoules connectées de couleur blanche est une bonne porte d’entrée, qui plus est à prix réduit. Amazon le propose en ce moment à 64 euros au lieu de 89. Le pack inclut également le pont de connexion obligatoire.

Les ampoules connectées Philips Hue sont une référence incontournable sur le marché. Elles sont aussi faciles à installer qu’à utiliser, ce qui est idéal pour les novices de la domotique. De plus, elles sont également compatibles avec la majorité des assistants virtuels, en passant par Siri, Amazon Alexa et Google Assistant.

En bref

Leur simplicité d’utilisation

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

La compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Le kit de démarrage Philips Hue avec 3 ampoules blanches (culot E27) est aujourd’hui disponible à 64 euros sur Amazon, soit environ 21 euros l’unité. Une belle offre, d’autant plus que le pack est habituellement proposé à 89 euros.

Pour en savoir plus

Philips est tout simplement le leader du marché avec ses ampoules connectées de la gamme Hue. Bien qu’onéreux, ses produits sont néanmoins d’une qualité exemplaire, tout en possédant un avantage économique indéniable (sur le long terme) avec à leur classe énergétique A+. La consommation électrique sera d’autant plus réduite que les Hue utilisent le protocole Zigbee, bien moins gourmand que le Wi-Fi.

L’installation est d’ailleurs très simple, à la portée de toutes et tous. Il suffit de brancher le hub livré avec le kit de démarrage à une prise murale, puis de synchroniser le tout via l’application dédiée sur smartphone ou tablette (disponible sur iOS et Android). Quelques minutes plus tard, les ampoules sont déjà prêtes à vous obéir au doigt et à la voix. On retrouve par ailleurs quelques fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de simuler une présence lorsque vous n’êtes pas chez vous, par exemple.

Philips Hue Télécharger gratuitement

Tout est contrôlable depuis ladite application, mais il faut savoir que les ampoules connectées Philips Hue sont également compatibles avec les principaux assistants virtuels : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. Il est en effet plus amusant d’user de sa voix pour allumer/éteindre la lumière, ou même en contrôler l’intensité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre tutoriel pour bien débuter une installation avec Philips Hue.

