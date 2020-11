Le prix de la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 est au plus bas

La sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. Amazon la propose actuellement à 139 euros au lieu de 199, soit 30 % de remise immédiate !

Ring n’en est pas à sa première sonnette connectée. Avec ce troisième modèle, le constructeur très proche d’Amazon livre sa solution la plus aboutie de son gardien de porte d’entrée pour concurrencer Arlo et Nest Hello. L’avantage ? Son prix inférieur à ses rivales, d’autant plus avec une remise de 30 %.

En bref

Qualité Full HD et vision nocturne

Détecteur de mouvements amélioré

Compatible Alexa et Google Assistant

Au lieu de 199 euros, la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 139 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle Ring Video Doorbell 3 Plus qui apporte la fonctionnalité Pre-Roll — qui permet de voir ce qu’il s’est passé 4 secondes avant la détection d’un mouvement — pour seulement 20 euros de plus.

Pour en savoir plus 👇

La sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 possède un design assez discret et passe-partout grâce à ses petites dimensions de 12,65 x 6,17 x 2,21 cm. Elle est surtout simple à installer, où il suffit tout bêtement de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring pour finalement la fixer au mur. Pas besoin de la relier à un carillon existant ni même de la brancher à l’électricité de votre maison/appartement comme certaines concurrentes.

L’application disponible sur iOS et Android est par ailleurs facile à utiliser. Elle s’affiche comme un visiophone pour voir votre interlocuteur lorsque celui-ci sonne à la porte, puis vous avez le choix de répondre par oui ou par non pour déclencher le micro. C’est très pratique à distance, mais sachez qu’il est également possible d’utiliser d’autres produits dotés d’un écran lorsque vous êtes chez vous, comme un Echo Show 5 ou un Google Nest Hub par exemple. La sonnette Ring est donc compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, mais pas Siri malheureusement.

Ce modèle est le plus récent et apporte bien évidemment des améliorations par rapport à son prédécesseur. La plus importante d’entre elles et sans aucun doute l’amélioration de la détection de mouvement pour la caméra. Il est désormais possible de personnaliser le tout en prédéfinissant des zones de détection afin de réduire les notifications erronées sur votre smartphone ou tablette, et ainsi améliorer la longévité de la batterie amovible de la sonnette. Comptez d’ailleurs 6 à 9 mois d’autonomie en fonction des usages.

Ce n’est pas tout, puisque la Ring Video Doorbell 3 améliore également sa connectivité Wi-Fi. Autrefois simple bande, la sonnette embarque désormais le double bande (2,4 GHz et 5 GHz) afin d’améliorer la compatibilité avec votre réseau domestique. La vidéo en qualité Full HD à 30 images par seconde devrait alors être stable dans tous les cas, même lorsque la vision nocturne est activée.

Notez qu’il faudra passer par le cloud pour enregistrer vos photos et vidéos. Il y a un essai de 30 jours, mais l’abonnement Cloud Ring Protect passe ensuite à 3 euros par mois.

Pour aller plus loin

