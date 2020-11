Le starter kit Philips Hue 2 ampoules + prise connectée est à – 40% à la Fnac

Les produits Hue ne sont plus à présenter ! Il s’agit de la solution de lumière connectée la plus complète, mais souvent coûteuse. La Fnac risque de faire plaisir avec ce Pack Découverte Philips Hue Starter Kit Blanc et Couleur + prise connectée qui profitent d’une réduction de 80 euros, passant de 199 euros à 119 euros !

Leader du marché des ampoules connectées, Philips Hue propose des produits très faciles à installer et dont l’usage est très intuitif. Pour les allumer, les éteindre, changer la couleur, il suffit de passer par une appli mobile qu’avec votre voix grâce à une intégration parfaite avec Siri, Alexa et Google Assistant. Toutefois, les ampoules Hue ont la réputation d’être coûteuses et cela se vérifie chaque jour. Donc, rater la moindre réduction est impensable, encore plus quand elle est très importante comme ici avec Pack Découverte Philips Hue Starter Kit Blanc et Couleur + prise connectée à prix très attractif, la Fnac le propose avec une réduction de 40 % !

Ce pack est un bon début pour démarrer avec les ampoules connectées Hue. Elles sont au nombre de deux et la prise livrée avec elles va transformer n’importe quel luminaire en produit connecté. Proposé habituellement à 199 euros, il est en ce moment à 119 euros à la Fnac.

Philips Hue est la marque qui a fait rentrer bien des foyers dans l’ère de la lumière connectée. Ses produits s’y prêtent bien, reconnus pour leur qualité de fabrication et leur capacité à générer des économies d’énergie. Ainsi, vous sortez de chez vous, votre smartphone indiquera aux ampoules que vous n’êtes plus sur place et pourrez éteindre toutes les lumières automatiquement. Ou passer en mode « Présence », les ampoules s’allumeront alors à certains moments pour simuler une présence. Dans votre canapé, vous n’aurez plus la flemme de vous lever pour éteindre une lumière, vous pourrez le faire sans avoir à bouger. Enfin, il exploite le protocole Zigbee qui consomme moins d’électricité que le Wi-Fi.

L’autre force de ces produits est la personnalisation, aussi bien de l’intensité de la lumière, sa température et même la couleur. Vous créez à l’envie les ambiances lumineuses, de la plus zen, à la plus romantique en passant par la productive. L’ensemble s’installe très facilement, il faut juste au préalable connecter un pont Hue, ce qui occupera une prise réseau de votre box internet. Quelques minutes après avoir branché vos ampoules, elles seront prêtes à vous servir.

L’appli est bien pensée, facile à appréhender. Nous apprécions surtout l’intégration avec les assistants vocaux de Alexa à Google Assistant en passant par Siri. Vous pouvez alors contrôler chaque ampoule avec votre voix, lancer des scénarios, réduire la luminosité changer la couleur. Enfin, le pack de démarrage présenté ici intègre une prise connectée. Ainsi, elle va faire d’un de vos luminaires classiques, sans ampoule connectée, en luminaire connecté que vous pourrez allumez et éteindre via les fonctions Hue. Cela peut également fonctionner pour d’autres objets du quotidien, comme une cafetière par exemple.

