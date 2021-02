Fire TV Stick : Amazon a une alternative au Chromecast avec un prix réduit

Le Fire TV Stick est la réponse d’Amazon pour faire de l’ombre au Chromecast de Google ou au Mi TV Stick de Xiaomi. Une clé HDMI plutôt complète et surtout plus abordable que ses paires car elle bénéficie d’une promotion chez Boulanger.

Si on a vite fait de le comparer à un Chromecast, le Fire TV Stick d’Amazon est en réalité un boîtier Android TV qui ne dit pas son nom. On retrouve un OS dédié et une télécommande supportant le contrôle vocal (ici, c’est Alexa qui s’en charge). Une différence cependant : le Fire TV Stick est actuellement en promotion chez Boulanger.

Le Fire TV Stick d’Amazon en bref :

Du Full HD ou de la 4K à 60 images par seconde ;

La nouvelle télécommande vocale avec l’assistant Alexa ;

Tous les services Amazon disponibles directement sur le TV.

Au lieu de 39 euros habituellement, le Fire Stick TV avec la nouvelle télécommande Alexa est aujourd’hui proposé à 29 euros par Boulanger.

Pour en savoir plus sur le Fire TV Stick

Le Fire TV Stick s’utilise comme un Chromecast. En effet, il suffit de brancher la clé HDMI derrière le téléviseur pour accéder à l’interface du Fire TV Stick. Il a le même avantage d’être compact, ce qui ne devrait pas trop déranger vos éventuels branchements.

Capable d’afficher une image en 4K à 60 FPS, cette clé HDMI supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

À l’usage en revanche, le Fire TV Stick se rapproche plus d’Android TV grâce à son système d’exploitation intégré Fire OS. Celui-ci permet aussi bien de se balader dans les menus, que d’ouvrir l’Amazon App Store pour télécharger diverses applications (Molotov, Spotify, Netflix, Twitch et bien d’autres), ou d’accéder facilement aux services maison, tels que Prime Video ou Amazon Music.

La nouvelle télécommande embarque l’assistant Alexa ce qui vous permet de contrôler le Fire TV Stick uniquement avec votre voix.

