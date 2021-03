Le réveil intelligent Lenovo Smart Clock Essential est à -40 %

Véritable alternative au Google Nest Mini, le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential est une version plus petite du premier Smart Clock de la marque. Initialement plutôt abordable, il est actuellement encore moins cher puisqu'il passe de 59,99 euros à 34,99 euros chez Boulanger.

Comme son nom l’évoque, le Lenovo Smart Clock Essential est une version simplifiée du Smart Clock premier du nom de la marque. Dévoilé en août dernier, ce réveil intelligent propose donc moins de fonctionnalités, mais il assure l’essentiel et s’accompagne naturellement de Google Assistant. Bonne nouvelle : son prix diminue actuellement de 40 %.

Habituellement affiché à 59,99 euros, le Lenovo Smart Clock Essential est désormais disponible à 34,99 euros chez Boulanger.

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential est une déclinaison simplifiée du Smart Clock classique de la marque. Ce smart display est d’abord plus discret par rapport à son grand frère : il est en effet moins haut de près d’1,6 cm, mais toutefois plus large et profond. Son design nous rappelle même la gamme Nest de Google avec son tissu en maille grise, qui a l’avantage de s’adapter à peu près à toutes les décos d’intérieur.

Là encore, contrairement à son homologue, le Smart Clock Essential ne dispose pas d’un véritable écran. On retrouve bien une dalle LED, mais on aura plutôt droit à un affichage numérique type réveil, qui ne sera pas tactile comme la version classique. Cette dernière pouvait même afficher des photos, ce qui ne sera pas possible sur ce modèle Essential, qui se contente… de l’essentiel, à savoir l’affichage de l’heure, de la date, de la météo ou encore la température extérieure. Malgré une belle qualité d’écran, on regrettera tout de même une luminosité un peu trop importante, surtout le soir lorsque l’on ne souhaite pas vraiment être aveuglé par son réveil. Mais une commande vocale à Google Assistant vous permettra quand même de régler cette luminosité.

En effet, Google Assistant sera bien sûr de la partie. Vous pourrez donc lui demander l’heure, la météo, remplir une liste de courses, lancer un podcast ou une chanson en particulier, et même piloter vos objets connectés présents chez vous. Pour la musique, sa petite enceinte de 3W ne fera pas des miracles, mais elle conviendra amplement pour profiter d’un bon petit fond sonore dans sa chambre.

Autre atout : le Lenovo Smart Clock Essential intègre aussi une veilleuse, qui aura tout son intérêt pour lire tranquillement avec de dormir. En bref, ce réveil intelligent sera parfaitement adapté à votre chambre, mais il aura également toute sa place dans la cuisine, si vous souhaitez par exemple programmer un minuteur pour une de vos recettes. Enfin, le Smart Clock Essential comprend un port USB-A à l’arrière, avec lequel vous pourrez recharger un autre appareil, comme votre smartphone, sans avoir besoin de recourir à une multiprise. Un interrupteur sera aussi là pour désactiver le micro si besoin.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo Smart Clock Essential.

