Plus de deux ans après, les Samsung Galaxy S8 et S8 Plus sont encore un choix de qualité dans le monde d’Android et restent toujours d’actualité en 2019, d’autant plus qu’ils ont d’ores et déjà reçu Android 9.0 Pie avec l’interface One UI. Dorénavant à prix très réduit, suivez le guide pour trouver ces smartphones au meilleur prix.

Si le Samsung Galaxy S9 et le Galaxy S10 ne trouvent pas grâce à vos yeux, tournez-vous vers le Galaxy S8 ! Celui-ci a maintenant nettement baissé de prix et reste une alternative viable pour profiter de l’écosystème Samsung. Son écran Super AMOLED est de toute beauté, ses performances sont honorable avec le SoC Exynos 8895 et il a également reçu la mise à jour de la nouvelle interface One UI basée sur Android 9.0 Pie. Une bonne nouvelle pour les possesseurs ou les futurs possesseurs de ce smartphone toujours considéré comme haut de gamme en 2019.

Les meilleures offres

Le Samsung Galaxy S8 est dorénavant disponible à 359 euros sur Cdiscount, ce qui n’a rien à voir avec son prix de sortie qui était, pour rappel, de 809 euros.

Quant au Samsung Galaxy S8 Plus, il est disponible à 549 euros sur Cdiscount.

Les meilleurs prix

Bien que le Galaxy S8 peut être plus intéressant à acquérir par le biais de l’importation, il faut tout de même préciser qu’il ne bénéficie pas de la garantie constructeur dans ce cas.