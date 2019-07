Le Motorola One Vision est le deuxième smartphone du constructeur à faire partie du label Android One, mais également le premier à percer son écran. Vous souhaitez l’acquérir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Avec son Motorola One Vision, le constructeur américain apporte quelques nouveautés intéressantes en comparaison de son prédécesseur. De prime abord, son design est sensiblement différent pour s’adapter aux nouvelles normes de 2019. Fini l’encoche, il adopte un poinçon sur le coin supérieur gauche de l’écran — un peu à la sauce Honor avec son View 20 — , mais ce dernier propose un ratio 21:9 comme nous avons pu l’apercevoir plus récemment sur la nouvelle gamme Xperia 10.

S’appropriant le suffixe « Vision » dans son nom, ce nouveau smartphone souhaite surtout mettre en avant ses talents de photographe. Si son double capteur 48 + 5 mégapixels promet de faire de belles photos lorsque les bonnes conditions sont réunies, il veut surtout démontrer son plein potentiel en basse lumière grâce à son mode nuit performant — couplé à la technologie QuadPixel.

Du côté des performances, Samsung s’occupe de lui fournir sa puce Exynos 9609, relativement proche de la puissance du Galaxy A50 (Exynos 9610). Grosso modo, c’est l’assurance de profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface épurée et simplifiée du label Android One, mais aussi de faire tourner quelques jeux 3D.

Bref, le Motorola One Vision représente une belle montée en gamme sans forcément avoir augmenté considérablement le prix de lancement (299 euros pour le Motorola One à l’époque, contre 319 euros pour le modèle Vision), et ça fait plutôt plaisir. Le smartphone sera bientôt testé par la rédaction, encore un peu de patience !

Les meilleures offres

La meilleure offre pour le Motorola One Vision se trouve actuellement sur Amazon où il est proposé à 299 euros, contre 319 euros habituellement.

Retrouvez le Motorola One Vision + écouteurs sur Amazon

Sur Cdiscount, il est disponible à 309 euros, soit tout de même 10 euros d’économie sur le prix d’origine.

Retrouvez le Motorola One Vision + écouteurs sur Cdiscount

Concernant les autres revendeurs (Darty, fnac.com et Rue du Commerce), on le trouve à son prix de lancement, soit 319 euros.

Retrouvez le Motorola One Vision + écouteurs sur Darty

Retrouvez le Motorola One Vision + écouteurs sur fnac.com

Retrouvez le Motorola One Vision + écouteurs sur Rue du Commerce

Les meilleurs prix

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur.