Article sponsorisé par Bouygues Télécom

Ce n’est pas une, mais deux remises qu’il est possible de cumuler pour tout achat d’un Samsung Galaxy S10 ou S10+ avec un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go de Bouygues Télécom. La première est un bonus de reprise jusqu’à 100 euros, la seconde est un code promo de 70 euros, soit une belle remise totale pouvant atteindre 170 euros.

Sortis depuis maintenant plus de trois mois, les Samsung Galaxy S10 et S10+ ont toutes les cartes en main pour se classer parmi les meilleurs smartphones de l’année 2019. La copie présentée par Samsung est totalement maîtrisée, faisant des S10 et S10+ des téléphones très complets. Il est d’ailleurs possible de les acheter en promotion chez Bouygues Télécom grâce à un coupon de réduction de 70 euros et un bonus de reprise d’un ancien smartphone jusqu’à 100 euros. Découvrez toutes les modalités à la fin de cet article.

Découvrir le Samsung Galaxy S10 sur Bouygues Télécom

Découvrir le Samsung Galaxy S10+ sur Bouygues Télécom

Un design unique

S’il y a un point sur lequel le Samsung Galaxy S10 impressionne de prime abord, c’est son design. La marque coréenne a intelligemment repris des caractéristiques des précédents Galaxy S8 et S9 tout en peaufinant un peu plus l’ensemble. On retrouve donc encore une fois un écran aux bords légèrement incurvés, mais avec des bordures plus fines qu’auparavant. Notamment parce que le capteur photo frontal (il y en a deux sur le S10+) se retrouve dans une bulle dans le coin supérieur droit de l’écran. Samsung reste pour l’instant le seul constructeur à proposer un écran OLED poinçonné — les autres constructeurs doivent se contenter de dalles IPS LCD. Un écran qui est d’ailleurs une franche réussite, une habitude chez Samsung.

One UI, enfin une interface à la hauteur

Auparavant dénommée TouchWiz, l’interface de Samsung a longtemps été critiquée. Mais depuis le passage à One UI, c’est une autre histoire. Présentée à la fin de l’année 2018, cette nouvelle surcouche de Samsung a séduit la communauté Android. L’expérience logicielle des smartphones Samsung était une faiblesse, c’est maintenant une force.

Mais qu’est-ce qui fait de One UI une réussite ? La liste est longue, mais on peut commencer par parler du thème sombre, qui habille élégamment de noir l’ensemble de l’interface, pour faire économiser de la batterie sur les smartphones avec écran OLED (donc presque tous les téléphones Samsung). La navigation dans la nouvelle interface est aussi extrêmement agréable, parce que Samsung a eu l’excellente idée de la rendre facilement accessible à une seule main. Une très bonne chose quand on sait que l’écran du Samsung Galaxy S10+ mesure tout de même 6,4 pouces.

Jusqu’à 170 euros de réduction sur les Samsung Galaxy S10 et S10+

Trois mois après leurs sorties, les Samsung Galaxy S10 et S10+ ont vu leur prix largement baisser, même chez les opérateurs. À partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 25/06, le prix de ces deux téléphones peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 170 euros sur Bouygues Télécom grâce à deux remises : un code promo BOUYGUES70 de 70 euros, et un bonus de reprise de votre ancien smartphone jusqu’à 100 euros. Ce qui fait chuter le prix d’achat du Samsung Galaxy S10 à 29,90 euros et à 129,90 euros pour le Samsung Galaxy S10+ avec un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go et une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Voici comment profiter de l’offre :

Rapporter son smartphone actuel à Bouygues Telecom pour profiter de la prime bonus de reprise jusqu’à 100 euros.

Souscrire à un forfait Sensation 70 Go avec Avantages Smartphone pendant 24 mois avant le 25 juin.

Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients faisant une demande de portabilité du numéro.

Le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go est l’un des forfaits les plus complets proposés par Bouygues Télécom. Il est proposé au prix de 30,99 euros par mois la première année, puis 45,99 euros la deuxième. Bonne nouvelle pour les abonnés Bbox Internet, puisque le forfait est moins cher : 23,99 euros les douze premiers mois, puis 38,99 euros la seconde année. Ce forfait comprend :

Appels illimités depuis l’Europe, les DOM et vers les fixes de 120 destinations ainsi que vers les mobiles aux États-Unis, Canada et Chine.

depuis l’Europe, les DOM et vers les fixes de 120 destinations ainsi que vers les mobiles aux États-Unis, Canada et Chine. SMS illimités depuis l’Europe et les DOM, MMS illimités en France.

depuis l’Europe et les DOM, MMS illimités en France. Une enveloppe de 70 Go d’Internet en France, et 30 Go en Europe et DOM .

en France, et . Des bonus tels qu’un accès à L’Équipe ou encore un accès à Internet illimité le week-end.

170 euros de remise sur le Samsung Galaxy S10

170 euros de remise sur le Samsung Galaxy S10+