Article sponsorisé par Rakuten

Aujourd’hui seulement, Rakuten propose une réduction de 30 euros pour toute commande de 300 euros minimum. Une belle offre qui permet de réduire encore plus les prix du OnePlus 7 Pro, du Huawei P30, mais aussi du Samsung Galaxy A70 ou du drone DJI Spark Fly More qui atteignent des tarifs plancher !

Rakuten vient de lancer une nouvelle journée de promotions sur son site. Depuis ce matin et jusqu’à ce soir minuit, il est possible d’économiser 30 euros pour toute commande de 300 euros minimum en entrant le code RAKUTEN30 au moment de payer, dans le panier. Une offre qui est réservée uniquement aux nouveaux membres du Club Rakuten, dont l’inscription est gratuite. Notez enfin qu’après chaque achat, Rakuten vous offre un remboursement d’une partie de votre dernière acquisition en bons d’achat. Ce que Rakuten appelle des Super Points. Tous les produits ci-dessous permettent de bénéficier de Super Points si jamais vous les achetez.

Le OnePlus 7 Pro à 579,99 euros

C’est le nouveau flagship de OnePlus dont nous vous disions le plus grand bien lors de son test. Un appareil qui se destine avant tout aux amateurs de grands écrans (son écran fait 6,67 pouces) et à ceux qui désirent un appareil vraiment puissant. Ajoutez à cela une interface logicielle quasiment irréprochable et une autonomie confortable et on tient là l’un des meilleurs smartphones de l’année. Son seul point faible provient finalement de l’appareil photo, tout juste correct.

Lancé en France au tarif officiel de 709 euros, le OnePlus 7 Pro, ici dans sa version 6 + 128 Go (coloris Gris Miroir) est aujourd’hui vendu à 609,99 euros sur Rakuten. Un prix auquel il faut soustraire 30 euros en utilisant le code RAKUTEN30 et qui permet de l’avoir à 579,99 euros. Comptez 8 à 13 jours de temps de livraison, mais les frais de port sont gratuits.

Le Huawei P30 à 469,99 euros

Il a beau ne pas disposer de la mention « Pro », le Huawei P30 n’a pas à rougir face à son grand frère. Si vous n’aimez pas les grands smartphones, alors c’est bien vers cet appareil compact qu’il faut vous tourner. Sa prise en main est tout simplement parfaite, son écran OLED de 6,1 pouces est superbe et le triple capteur photo fait tout simplement partie des meilleurs que l’on a pu tester cette année. Que demander de plus ?

Un bon prix ? C’est aujourd’hui le cas sur Rakuten, qui fait descendre le tarif du Huawei P30 (dans sa version 6 + 128 Go, coloris Noir Minuit) sous la barre des 470 euros (toujours en utilisant le code RAKUTEN30). La livraison s’effectue entre 6 et 12 jours et les frais de port sont gratuits.

Le Samsung Galaxy A70 à 270 euros

Si vous êtes à la recherche d’un très grand smartphone sans vous ruiner, le Galaxy A70 est sans aucun doute un très bon candidat. Cet appareil de milieu de gamme dispose en effet d’un écran OLED de 6,7 pouces (de définition Full HD). Pour le reste il bénéficie d’une fiche technique plutôt généreuse : une grosse batterie de 4500 mAh, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Son processeur n’est clairement pas le plus puissant du marché, mais si vous abandonnez l’idée de jouer à des jeux en 3D il est capable de faire tourner n’importe quelle application correctement.

Comme d’habitude avec les smartphones de milieu de gamme de Samsung, leur principal point faible provient de leur prix. Lancé au tarif de 409 euros il y a quelques semaines, Rakuten le propose déjà au prix de 270 euros en utilisant le code RAKUTEN30 au moment de payer. C’est le prix le plus bas vu sur cet appareil actuellement.

Le mini drone DJI Spark Fly More à 444,99 euros

À l’approche des vacances, il est toujours tentant de craquer pour un drone. Pour ceux qui désirent se lancer dans l’aventure sans forcément se ruiner, le DJI Spark Fly More est une très bonne porte d’entrée. Ce mini-drone (il prend la forme d’un petit cube de 14 cm de côté) est non seulement facile à prendre en main, mais bénéficie de surcroît d’une excellente qualité d’image (limité au Full HD) grâce à son capteur de 12 MP.

Alors que l’on trouve habituellement le Spark Fly More aux alentours de 600 euros sur les différentes plateformes de vente en ligne, celui-ci est aujourd’hui vendu 444,99 euros sur Rakuten, toujours en utilisant le code RAKUTEN30.

Le drone DJI Spark Fly More à 444,99 euros

