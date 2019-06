Le flagship Samsung de l’année dernière est très bien soldé cet été. Le Galaxy S9 est proposé à 449 euros chez Cdiscount.

Plus franchement besoin de présenter le Galaxy S9. C’est le flagship Samsung de l’année dernière, et c’est un excellent smartphone. Il a été remplacé cette année par le Galaxy S10 qui met la barre un cran plus haut, mais un très bon produit ne devient pas mauvais du jour au lendemain, surtout quand il est proposé à moitié prix ou presque. Pour les Soldes d’été, le Galaxy S9 est proposé à 449 chez Cdiscount alors qu’il avait été lancé à 859.

Rappelons tout de même l’essentiel des caractéristiques : écran Super AMOLED de 5,8 pouces affichant une définition 2960 x 1440, incurvé sur les côtés ; Processeur Exynos 9810 avec 8 Go de RAM et batterie de 3000 mAh ; 64 Go de stockage extensible. Sa partie photo se compose d’un simple capteur de 12 mpx à ouverture variable f/1.5 ou f/2.4. Il est certifié IP68 et a reçu sa mise à jour vers Android 9 avec la surcouche OneUI.

Ce qu’il faut retenir

Dans le top des smartphones de 2018

Un superbe écran OLED de 5,8

Android 9 et One UI.

Le Galaxy S9 est disponible à 449 euros chez Cdiscount à l’occasion des soldes d’été 2019. Seuls les coloris Ultra Violet et Bleu Corail sont concernés.

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !

