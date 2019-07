Article sponsorisé par Rakuten

Les soldes d’été ont débuté depuis une semaine, et ce mercredi est l’occasion pour Rakuten de proposer de nouvelles offres. Retrouvez le OnePlus 7, le Huawei P30 Lite, le casque Bose QC 35 II et le drone DJI Mavic Air Fly More Combo à des prix très intéressants, combinés avec des remboursements en Super Points gonflés pour l’occasion.

À la manière d’une deuxième démarque, Rakuten propose de nouvelles remises sur des produits high-tech combinés avec des remboursements en Super Points encore plus intéressants qu’à l’accoutumé. Pour chaque achat effectué ce mercredi 3 juillet, le remboursement en Super Points s’élève entre 20 et 25 % selon votre statut. Concrètement, pour un achat de 100 euros, attendez-vous à recevoir un remboursement en Super Points entre 20 et 25 euros. La seule condition est de s’inscrire gratuitement au Club Rakuten. Nous avons d’ailleurs un article dédié à ce sujet.

OnePlus 7 256 Go à 415 euros

Alors que tout le monde n’avait d’yeux que pour le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 s’est rapidement fait une place dans l’ombre de son grand frère. Certes, il reprend le design du OnePlus 6T, mais la formule a été améliorée pour faire de ce dernier téléphone l’un des meilleurs dans sa gamme de prix. Notamment car il est très puissant — et très fluide — grâce à un processeur Snapdragon 855 parfaitement optimisé et une interface maison OxygenOS très agréable. Enfin, le OnePlus 7 s’améliore encore en photo tout en conservant une configuration plutôt simple : un capteur principal de 48 mégapixels et un secondaire de 5 mégapixels dédié à l’amélioration du mode portrait.

Pourquoi recommande-t-on le OnePlus 7 ?

L’un des téléphones les plus puissants du moment

Une très belle dalle OLED de 6,41 pouces

Ces petits plus de OnePlus : la Warp Charge, OxygenOS, un bon suivi des MAJ

Proposé au prix de 609 euros sur le site officiel de OnePlus, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le prix du OnePlus 7 fondre. Il est aujourd’hui au prix de 415 euros sur Rakuten, avec 83 euros de remboursés en Super Points. Quasiment de quoi acheter la paire d’écouteurs Bluetooth de OnePlus en sus.

Le OnePlus 7 256 Go à 415 euros

Le casque Bose QuietComfort 35 II à 235 euros

Même si le Sony WH-1000XM3 est passé par là, le Bose QC 35 II reste l’un des meilleurs casques Bluetooth à réduction de bruit active du marché. Il se démarque du Sony XM3 dans sa construction : le Bose QC 35 II réussit mieux à entourer les oreilles sans exercer de pression sur celles-ci, ce qui est très confortable en cas d’écoute prolongée. Pour ce qui est de l’audio, le rendu sonore est équilibré et convient donc à tous les genres musicaux. La réduction de bruit active est efficace, pratique pour profiter pleinement de sa musique dans des environnements bruyants.

Pourquoi recommande-t-on le Bose QC 35 II ?

Une conception solide pour un confort à toute épreuve

Un excellent casque pour écouter de la musique, mais également des podcasts

Une fois essayée, impossible de se passer de la réduction de bruit active

Le casque Bose QC 35 II est affiché au prix de 349 euros sur le site de la marque. En passant par Rakuten, il vous en coûtera 235 euros seulement. C’est une excellente affaire, d’autant plus que vous pouvez compter sur 47 euros de remboursés en Super Points.

Le Bose QC 35 II à 235 euros

Le drone DJI Mavic Air Fly More Combo à 765 euros

Les vacances d’été sont arrivées, et avoir un drone en sa possession permet de les immortaliser de la meilleure des manières. Le DJI Mavic Air est l’un des meilleurs dans sa gamme de prix : il est performant dans les airs, plaisant à piloter et capable de capturer de magnifiques photos et vidéos jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Ici présenté dans sa version Fly More, ce drone de DJI est accompagné de plein d’accessoires : deux batteries supplémentaires, un set d’hélices en plus, une multiprise pour les batteries, etc.

Pourquoi recommande-t-on le drone DJI Mavic Air Fly More Combo ?

Performant, aussi bien en vol qu’en captation d’images

Il est léger et compact, et ses 430 grammes sont facilement transportables

Une version Fly More Combo généreuse en accessoires

Lancé au prix de 1049 euros, le pack DJI Mavic Air Fly More Combo est affiché au prix de 765 euros sur Rakuten. 153 euros seront ensuite remboursés en Super Points, de quoi acheter de nouveaux accessoires.

Le DJI Mavic Air Fly More Combo à 765 euros

Le Huawei P30 Lite 128 Go à 279 euros

Le Huawei P30 Lite est la version allégée de la gamme P30, mais aussi plus accessible. On retrouve un smartphone avec un design qui n’a rien à envier aux téléphones les plus premium, seules les caractéristiques se retrouvent diminuées. Par exemple, Huawei a fait le choix d’une dalle IPS LCD (plutôt qu’OLED) de bonne facture pour son écran de 6,15 pouces découpé d’une petite encoche en goutte d’eau. Le Huawei P30 Lite garde cependant un triple capteur photo : le capteur principal de 48 mégapixels est épaulé par un ultra grand-angle et un capteur destiné à mesurer la profondeur de champ. Cette configuration lui permet de prendre de très belles photos de jour, avec un mode portrait efficace.

Pourquoi recommande-t-on ce Huawei P30 Lite ?

Le design de la gamme P30 à petit prix

Un appareil photo efficace et polyvalent

Des performances suffisantes pour un usage modéré

Lancé il y a peu de temps au prix de 369 euros, le Huawei P30 Lite 128 Go voit son prix descendre à 279 euros sur Rakuten. Comptez sur un remboursement de 55 euros en Super Points, de quoi acheter une coque de protection ou une paire d’écouteurs.

Le Huawei P30 Lite à 279 euros