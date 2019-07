Le Huawei P Smart Plus 2019 est une copie conforme de son prédécesseur, à l’exception de son triple capteur photo. Proposé à 199 euros pour les Prime Day 2019 sur Amazon, le smartphone chinois devient aussi abordable que l’ancien modèle et son double capteur photo.

Commercialisé à 299 euros à son lancement, le Huawei P Smart Plus 2019 passe à 199 euros seulement pendant les Amazon Prime Day 2019, soit une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

Comme dit précédemment, le Huawei P Smart Plus 2019 et le Huawei P Smart 2019 sont identiques sur beaucoup de points, notamment au niveau de la fiche technique. C’est alors sans surprise qu’on retrouve un Kirin 710 épaulé par 3 Go de mémoire vive pour assurer de bonnes performances au quotidien, une batterie de 3 400 mAh pour une autonomie toujours dans la moyenne et une capacité de 64 Go de stockage (extensible via microSD).

Le design est également similaire à l’ancien modèle avec le même écran IPS LCD de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et la même encoche en forme de goutte d’eau. Il y a cependant un petit détail qui vient tout changer au dos : le triple capteur photo. Cette configuration 24 + 16 + 2 mégapixels s’en sort d’ailleurs très bien pour cette gamme de prix. Si les clichés sont un peu moins bons de nuit, ceux capturés avec les bonnes conditions lumineuses sauront pleinement vous satisfaire. De plus, il apporte une polyvalence appréciée sur ce segment avec un mode ultra grand-angle efficace et un mode portrait, en revanche plus anecdotique.

Pour rassurer les fans de la marque, notez que Huawei a annoncé qu’il mettra à jour 17 de ses smartphones vers Android 10 Q et le Huawei P Smart Plus 2019 fait évidemment partie de cette liste. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Une fiche technique similaire à l’ancien modèle

Avec un design connu, mais maîtrisé

Un triple capteur à moins de 200 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.