La version 512 Go du Samsung Galaxy S24 Plus perd plusieurs centaines d’euros durant le Prime Day

Parmi la dernière fournée de smartphones haut de gamme du géant sud-coréen Samsung, le Galaxy S24 Plus dans sa version 512 Go profite d’une jolie promotion sur Amazon à l’occasion du Prime Day : 969 euros au lieu de 1 289 euros, chargeur rapide 25 W inclus. Ce n’est pas beau, ça ?

Alors que les regards sont déjà tournés vers son successeur, le Galaxy S24 est encore d’actualité. Le dernier-né haut de gamme de Samsung, dans sa version Plus, n’a en effet pas dit son dernier mot. Un smartphone qui n’est pas exempt de défauts, mais qui, grâce à une jolie réduction de plus de 300 euros à l’occasion du Prime Day et un accessoire inclus (chargeur 25W), voit son capital sympathie grimper en flèche. Surtout quand on sait qu’il profite de Galaxy AI, les fonctionnalités d’intelligence artificielle développées par Samsung.

Le Samsung Galaxy S24 Plus en trois points forts

Design et qualité de fabrication

Polyvalence photographique

7 ans de MAJ et One UI

Au lieu de 1 289 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S24 Plus (512 Go) + chargeur 25 W est aujourd’hui disponible en promotion à 969 euros sur Amazon.

Du haut de gamme réussi

Version agrandie du Galaxy S24, le S24 Plus reprend bien évidemment les caractéristiques de son petit frère, notamment en termes de design, mais avec des dimensions plus généreuses. Il n’en reste pas moins l’un des derniers flagships de Samsung et donc, profite de finitions à la hauteur de la réputation du fabricant sud-coréen. On note une évolution au niveau du design plus premium encore avec des bords plats qui ne sont pas sans rappeler les derniers iPhone. Malgré ses dimensions plus imposantes (158,5 x 75,9 x 7,7 mm pour 196 g), la prise en main reste correcte, bien qu’un usage prolongé puisse occasionner une légère gêne en raison de son poids.

L’aspect premium se retrouve également au niveau de son écran qui est l’un des points forts du S24 Plus, avec une dalle OLED LTPO de 6,7 pouces, capable d’ajuster sa fréquence de 1 Hz à 120 Hz pour économiser de l’énergie. La résolution QHD+ (3 120 x 1 440 pixels) offre une clarté exceptionnelle, idéale pour la lecture ou le visionnage de vidéos. La luminosité maximale de 2 600 nits promet une visibilité parfaite, même en plein soleil, ce qui en fait un appareil agréable à utiliser dans toutes les conditions.

Un smartphone qui tient la route

Si Samsung a préféré une puce Exynos 2400 plutôt qu’un Snapdragon, le Galaxy S24 Plus tient parfaitement la barque. Les benchmarks du processeur offrent des résultats solides. Toutefois, en usage réel, notamment en gaming, il peut montrer des signes de surchauffe et des baisses de framerate. Malgré ces quelques limitations, pour les tâches quotidiennes, il reste fluide et puissant, surtout avec ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage de base.

Côté autonomie, avec sa batterie de 4 900 mAh, le Galaxy S24 Plus se montre robuste. Lors de notre test, il a tenu jusqu’à 14h40 d’utilisation continue, surpassant même le S24 Ultra. En usage quotidien, il se révèle fiable, notamment pour des activités classiques comme la navigation web ou l’envoi de messages. Cependant, des usages plus intensifs, comme les jeux, peuvent réduire l’autonomie, surtout avec la fonctionnalité Always-On activée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S24 Plus.

