Si le nouveau Motorola One Zoom se distingue clairement de ses prédécesseurs en embarquant 4 capteurs photo au dos, il va surtout se différencier avec l’intégration native d’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. Il profite aujourd’hui d’une réduction de 30 euros en exclusivité sur la plateforme du géant américain, le faisant passer de 449 à 419 euros.

Après le One, One Vision et One Action, Motorola revient sur le devant de la scène avec un nouveau modèle : le One Zoom. Pour son lancement, il est aujourd’hui remisé à 419 euros sur Amazon, soit une réduction de 30 euros sur le prix d’origine.

Le nouveau Motorola One Zoom se veut bien différent de ses prédécesseurs, à commencer par son design. En faisant le choix d’intégrer cette fois-ci une dalle OLED de 6,4 pouces, le constructeur n’a pas pu se résoudre à faire un trou dans son écran. Si on peut regretter le retour de l’encoche, on ne peut qu’en revanche apprécier la qualité de l’écran aux contrastes infinis. Une belle montée en gamme en comparaison du LCD donc, d’autant plus qu’il s’équipe également d’un capteur d’empreintes.

Au dos, les changements continuent de plus belle avec la présence d’un module photo comprenant 4 capteurs. C’est effectivement le principal argument du One Zoom. Il se compose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels (117 degrés), un capteur de profondeur de 8 mégapixels ainsi qu’un zoom optique jusqu’à x3 sans perte. Sur le papier, il promet la polyvalence des plus grands, mais cela se confirmera plus en détail lors de notre test qui arrivera très prochainement. Il est d’ailleurs supporté par un système de stabilisation optique pour améliorer la qualité de l’image.

Ensuite, vous avez sûrement remarqué que ce nouveau modèle ne possède plus la mention Android One. Ceci est simplement dû au fait de l’intégration native d’Alexa dans le téléphone, ce qui permet notamment d’utiliser l’assistant d’Amazon via plusieurs modes : Alexa Hands-Free (mains libres) et Push-to-Talk (en pressant deux fois le bouton d’allumage). Cependant, cela ne l’empêche pas de profiter d’une interface épurée et simplifiée sous Android 9.0 Pie, et ce malgré la présence des services d’Amazon directement préinstallés.

Concernant le reste des caractéristiques, on retrouve un Snapdragon 675 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une batterie de 4 000 mAh, une caméra frontale de 25 mégapixels et un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Motorola One Zoom.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Enfin un écran OLED pour la gamme One

La polyvalence du quadruple capteur photo

L’intégration native de l’assistant Amazon Alexa

Le Motorola One Zoom est aujourd’hui disponible en exclusivité sur Amazon au tarif de 419 euros, contre les 449 euros annoncés à son lancement.

