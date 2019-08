Un Motorola One Zoom serait en préparation avec un quadruple appareil photo et une intégration native d’Amazon Alexa qui le priverait d’Android One.

Motorola semble vouloir multiplier les références. On a déjà vu le Motorola One Vision récemment et à lui s’ajouterait un Motorola One Action qui a fait parler de lui récemment alors qu’il n’est pas encore officialisé. Et désormais, nous voici avec des preuves de l’existence d’un Motorola One Zoom. Vous suivez ?

C’est Roland Quandt qui a partagé des images de ce futur smartphone. D’après les images, le modèle s’équiperait d’un quadruple appareil photo à l’arrière composé d’au moins un capteur de 48 mégapixels avec stabilisation optique de l’image. Le plus étonnant dans tout cela, c’est que le Motorola One Zoom profiterait d’une intégration native de l’assistant intelligent Amazon Alexa. Par conséquent, on peut penser que le produit ne sera pas certifié Android One contrairement à tous ses prédécesseurs dans la gamme One de la marque.

Motorola One Zoom (noooot Pro) in purple/violet. pic.twitter.com/cZSMUcnAuw — Roland Quandt (@rquandt) August 13, 2019

Au-delà de ça, on peut voir une petite encoche sur le front du Motorola One Zoom et en ce qui concerne le lecteur d’empreintes, celui-ci semble se cacher sous l’écran. Roland Quandt insiste sur le fait que ce smartphone n’est pas le Motorola One Pro qui s’est récemment montré sur le web avec un design similaire. Difficile cependant de savoir si le Zoom remplace le Pro ou si les deux références coexisteront.

Pour l’Europe ?

L’intégration native d’Amazon Alexa pourrait laisser penser que le smartphone est réservé au marché américain, mais comme le précise Roland Quandt en réponse de son tweet, « ces images viennent d’Europe ». D’ailleurs, la fiche produit était déjà publiée sur Amazon Allemagne avant d’être supprimée. Nous avons toutefois pu faire une capture d’écran.

On voit d’ailleurs qu’Amazon Alexa ne serait pas seul, et c’est bien toute la librairie d’application Amazon qui serait installée. Le téléphone affichait un tarif d’environ 400 euros, mais il est tout à fait probable qu’il ne s’agissait que d’un tarif factice et que le vrai montant ne soit montré que lorsque le terminal sera officialisé. Rappelons que les dernières rumeurs concernant le One Zoom mentionnaient un écran HDR.