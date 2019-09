Avec son écran AMOLED et son Snapdragon 845, le Xiaomi Mi 8 possède des arguments intéressants, surtout à ce prix. L’ancien flagship chinois est aujourd’hui disponible à partir de 259 euros sur Cdiscount, au lieu de 499 euros à son lancement. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Quand un ancien flagship tombe au prix des smartphones milieu de gamme d’aujourd’hui, c’est une occasion à ne pas rater pour bien s’équiper à petit prix. Nouvel exemple avec la version 64 Go du Xiaomi Mi 8 est actuellement disponible à 259 euros sur Cdiscount grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 30 septembre prochain, soit le prix d’un Samsung Galaxy A40. Le modèle 128 Go est également disponible à 279 euros.

Le Xiaomi Mi 8 était le porte-étendard de la marque chinoise en 2018. Il possédait d’ores et déjà un bon rapport qualité/prix à sa sortie et c’est encore plus vrai en 2019 avec presque 50% de réduction. Ledit smartphone s’appuie sur une fiche technique solide qui lui permet, encore aujourd’hui, d’être considéré comme un appareil quasi haut de gamme, mais extrêmement abordable.

Tout d’abord, il embarque un bel écran AMOLED de 6,21 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels. On peut facilement regretter son encoche protubérante, mais les contrastes infinis et la justesse des couleurs affichées vous feront vite oublier tout ça. Ensuite, il est propulsé par un Snapdragon 845 et 6 Go de mémoire vive. Une configuration toujours efficace en 2019 pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide d’une part, tout en ayant la possibilité de jouer à des jeux gourmands sans ralentissements d’autre part. Notez d’ailleurs que le Xiaomi Mi 8 fait partie de la liste des smartphones qui recevront MIUI 11 courant octobre prochain.

Plus anecdotique, sa partie photo avec un double capteur 12 + 12 mégapixels est tout de même à défendre. Une mise à jour a d’ailleurs permis au Xiaomi Mi 8 de s’améliorer avec un mode nuit plus efficace qu’auparavant et un mode super slow motion assez fun à utiliser. On n’est pas au même niveau que les flagships de cette année, mais à ce prix, la photo est tout à fait acceptable. Par ailleurs, sa batterie de 3 400 mAh (rechargeable via USB-C) lui permet de tenir toute la journée sans difficulté.

Besoin d’en savoir plus ? Retrouvez notre test complet du Xiaomi Mi 8.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’écran AMOLED de bonne qualité

La puissance du Snapdragon 845 à petit prix

La partie photo améliorée grâce aux mises à jour

En prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 30 septembre prochain, la version 64 Go du Xiaomi Mi 8 est aujourd’hui disponible à 259 euros sur Cdiscount.

Retrouvez le Xiaomi Mi 8 64 Go à 269 euros

Si vous préférez plus d’espace de stockage, la version 128 Go est également disponible à 279 euros sur Cdiscount, avec la même ODR.

Retrouvez le Xiaomi Mi 8 128 Go à 279 euros