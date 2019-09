Si vous recherchez un nouveau smartphone pendant les French Days, vous êtes un bon endroit. Au lieu de 249 euros, le Xiaomi Mi A3 descend aujourd’hui son prix à 219 euros sur Darty, soit une économie de 30 euros. Retrouvez les détails ci-dessous.

Le combo Xiaomi + Android One est le meilleur moyen d’avoir un smartphone pas cher avec un suivi logiciel quasi irréprochable. Le nouveau membre de ce label n’est autre que le Mi A3, aujourd’hui remisé à 219 euros sur Darty pendant les French Days.

Le Xiaomi Mi A3 en bref

L’interface épurée d’Android One, facile à utiliser

Le suivi des mises à jour sur le long terme

Un rapport performances/prix au top avec le Snapdragon 665

Une autonomie de deux jours, voire plus selon l’utilisation

Commercialisé à 249 euros à son lancement, le Xiaomi Mi A3 est aujourd’hui disponible à 219 euros sur Darty. Le smartphone est proposé en trois coloris : noir, blanc et bleu.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (noir) à 219 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (blanc) à 219 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (bleu) à 219 euros

Le Xiaomi Mi A3 en détail

Le Xiaomi Mi A3 est la dernière référence du constructeur chinois à avoir rejoint les rangs du label Android One. Cette interface a la particularité de proposer une expérience utilisateur épurée et simplifiée, comme Google l’a conçu initialement, tout en garantissant 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Un argument qui fait la différence, surtout pour celles et ceux qui ne sont pas attirés par l’interface MIUI et qui aimeraient tout de même bénéficier de l’excellent rapport qualité/prix propre à Xiaomi.

En comparaison du Mi A2 équipé d’un Snapdragon 660, ce nouveau modèle gagne en puissance grâce à la nouvelle puce Snapdragon 665. La différence entre les deux SoC est très légère, mais notre test a tout de même démontré de meilleures performances en jeu, tout en réduisant la consommation énergétique. Un bon point donc. Cependant, on peut facilement regretter le choix de l’écran. La dalle AMOLED proposant une définition HD+ de 1 560 x 720 pixels peine à convaincre avec une luminosité maximale assez faiblarde et des couleurs un peu fades. Pour être honnête, on aurait clairement préféré un LCD de bonne facture, d’autant plus qu’Android One ne permet pas d’optimiser le rendu de l’affichage depuis les paramètres. Ceci étant dit, il suffit de s’y habituer et cela n’empêche pas de jouer confortablement sur cette diagonale de 6 pouces.

En l’absence d’une version « Lite » cette année, Xiaomi n’a d’ailleurs pas voulu négliger l’autonomie de son Mi A3. Il gagne en effet en endurance avec sa batterie de 4 030 mAh (contre 3 000 mAh pour l’ancien modèle). Autant vous dire qu’entre la légèreté de l’OS et sa fiche technique peu gourmande, le Xiaomi Mi A3 peut aisément tenir deux journées consécutives, voire plus selon l’utilisation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A3.

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !