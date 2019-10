À l’approche de la sortie du 7T, le OnePlus 7 classique profite aujourd’hui d’une promotion très intéressante sur Rakuten. La version 8/256 Go de l’actuel flagship chinois est en effet disponible à 370 euros seulement, ce qui représente une réduction d’environ 40% sur son prix initial. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Depuis sa sortie, le OnePlus 7 est un excellent smartphone qui profite d’un bon rapport qualité/prix. On retrouve tous les arguments des plus grands : écran AMOLED de qualité, Snapdragon 855 pour une puissance élevée ou encore son système de charge rapide diablement efficace couplé à une autonomie confortable. Il y a même de l’amélioration pour la partie photo en comparaison du 6T, son prédécesseur. En revanche, il ne faut pas oublier que quelques concessions sont faites pour faire baisser la facture, notamment l’absence d’une compatibilité avec la charge sans fil, par exemple.

Le OnePlus 7 en bref

Son écran AMOLED plus lumineux

Le gain de puissance grâce au Snapdragon 855

Son autonomie toujours exemplaire et un système de charge rapide plus efficace

Après avoir utilisé le code promo CR20, la version 8+256 Go du OnePlus 7 passe à 370 euros sur Rakuten, contre 609 euros depuis sa sortie. Il est d’ailleurs nécessaire de rejoindre gratuitement le Club R pour bénéficier de la promotion.

Notez que l’envoi se fait depuis la Chine en 8 à 12 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons toujours d’effectuer vos achats avec PayPal pour des produits issus de l’importation. La plateforme de paiement en ligne facilite en effet la procédure de remboursement en cas de litige.

Le OnePlus 7 en détail

De prime abord, le OnePlus 7 reprend exactement le même design que son prédécesseur. Bords arrondis, encoche, logo de la marque ou disposition de l’appareil photo, tous ses éléments sont identiques et placés aux mêmes endroits. Son gabarit est également similaire avec son écran AMOLED de 6,41 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Ce dernier a toutefois le mérite d’être plus lumineux que l’ancien modèle.

Sa fiche technique a en revanche bien évolué depuis le 6T. Il embarque dorénavant le Snapdragon 855 épaulé par 8 Go de mémoire vive, ce qui promet tout simplement une fluidité parfaite au quotidien, que ce soit au niveau de l’expérience utilisateur que sur les jeux les plus gourmands. Par ailleurs, il bénéficie enfin de haut-parleurs stéréo pour une expérience audio de qualité. Idéal pour écouter de la musique, ce système son sera tout aussi agréable en regardant une vidéo ou un jouant à une partie.

On note par ailleurs une petite évolution au niveau de l’appareil photo. Il profite désormais du capteur IMX586 de 48 mégapixels made in Sony, lui permettant ainsi de bénéficier de la fameuse technique de pixel binning. Le résultat n’est pas à la hauteur des mastodontes du marché, mais il est clairement satisfaisant. Pour finir en beauté, il dispose d’un nouveau système de recharge baptisé « Fast Charge » pour récupérer plus de 50% en moins de 30 minutes, d’ailleurs toujours accompagné d’une autonomie au top grâce à une batterie de 3 700 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 7.

