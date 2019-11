Amazon continue de faire baisser le prix de l’iPhone 11. Le modèle 64 Go, uniquement disponible en coloris vert, est dorénavant affiché à 750 euros au lieu de 809 euros, soit le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du marchand, et ce depuis le lancement du smartphone en septembre dernier.

Mise à jour le 21/11/2019 à 15h40 : L’iPhone 11 est toujours en promotion à 750 euros pour le modèle vert 64 Go et à 804 euros pour le modèle mauve 128 Go. La bonne nouvelle ? Le modèle blanc 256 Go est désormais lui aussi victime d’une baisse de prix, à 921 euros (au lieu de 979 euros).

Article original : L’iPhone 11, comme le fut l’iPhone XR en son temps, est aujourd’hui le smartphone le plus abordable de gamme 2019 d’Apple. Il fait quelques sacrifices par rapport aux modèles 11 Pro et 11 Pro Max, mais il est loin d’être une version « Lite », ou allégée, notamment en intégrant la même puce A13 Bionic que ses grands-frères. La bonne nouvelle ? Il est encore plus abordable aujourd’hui.

L’iPhone 11 en bref

Son écran Liquid Retina plus lumineux

Son gain de puissance avec la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR, ainsi qu’une meilleure autonomie

Dans la limite des stocks disponibles, la version 64 Go de l’iPhone 11 est aujourd’hui remisée à 750 euros sur Amazon, au lieu de 809 euros. Une belle offre pour un produit expédié et vendu par Amazon.

La version 128 Go en mauve est également en promotion, à 804 euros au lieu de 859 euros.

L’iPhone 11 en détail

L’iPhone 11 représente une belle évolution par rapport à l’iPhone XR. Certes, il conserve globalement le même design, mais déjà avec de nouvelles couleurs bienvenues. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (quoiqu’un peu plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur.

Les principales améliorations en comparaison de l’ancien modèle viennent surtout de la fiche technique, qui partage d’ailleurs elle-même quelques points communs avec les iPhone 11 Pro. Tout d’abord, il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic qui offre à ce jour les performances les plus élevées possible sur smartphone. Bref, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux gourmands tourneront comme un charme. Ensuite, on passe d’un mono à un double capteur photo intégrant un objectif ultra grand-angle très convaincant. Il n’atteint pas la polyvalence des modèles « Pro », mais il y a déjà un gap suffisant par rapport au XR.

Enfin, si l’autonomie a souvent été un reproche sur les différents modèles d’iPhone, il faut dire que cette année la firme de Cupertino a surpris tout le monde. Grâce aux nombreuses améliorations logicielles, l’iPhone 11 est capable de tenir une heure de plus avec quasi la même capacité de batterie. Évidemment, il profite également de toutes les nouveautés d’iOS 13.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 11.

