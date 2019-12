Si vous avez un budget de moins de 300 euros pour changer de smartphone, ne vous dirigez pas vers le milieu de gamme aujourd’hui. Certaines des anciennes références premium deviennent tout aussi abordables avec la bonne promotion, comme c’est le cas avec le Xiaomi Mi Mix 3 remisé à 279 euros sur Cdiscount (via ODR).

La gamme Mi Mix du constructeur chinois a toujours su faire preuve d’originalité et cette troisième itération ne déroge pas à la règle avec son écran totalement borderless et son slider manuel pour dissimuler sa caméra frontale. Alors oui, le Xiaomi Mi Mix 4 commence à faire parler de lui, mais c’est aujourd’hui une opportunité en or. Il s’affiche presque à la moitié de son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi Mix 3 en bref

Un design unique avec slider et un bel écran AMOLED

Une autonomie confortable (et compatible charge rapide)

Des performances élevées avec le combo S845 + 6 Go de RAM

Vendu à 529 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Mix 3 est aujourd’hui disponible à 279 euros sur Cdiscount (alors qu’il était à 299 pendant le Black Friday), soit une réduction de 250 euros sur son prix d’origine. Pour obtenir ce prix, il est indispensable de prendre en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Le Xiaomi Mi Mix 3 en détail

À l’instar de ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi Mix 3 mise beaucoup sur l’originalité de son design. Il modernise néanmoins la formule « totalement borderless » pour laisser cette fois-ci toute la place à son bel écran AMOLED de 6,39 pouces sur la face avant. Aucune encoche ou bulle dans l’écran ne vient gâcher le plaisir, ce qui est d’ailleurs plutôt rare pour le commun des smartphones en 2019. Le constructeur chinois a simplement eu l’idée d’intégrer un slider pour y dissimuler la caméra frontale — un peu comme le Honor Magic 2 qui n’a jamais foulé les terres de l’hexagone — et le résultat est réellement plaisant, d’autant plus avec l’ajout d’un son (désactivable) à l’ouverture de ce dernier.

Pour assurer des performances élevées au quotidien, le smartphone chinois peut compter sur son Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Une configuration qui a d’ores et déjà fait ses preuves en 2018 et qui continue d’être très convaincante aujourd’hui pour profiter d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10, mais également pour faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store. D’ailleurs, ce Mi Mix 3 se montre plutôt endurant malgré sa petite batterie de 3 200 mAh. Il tiendra aisément toute la journée en alternant réseaux sociaux, vidéos sur Internet et jeux vidéo à la pause déjeuner. De plus, il est compatible avec la charge sans-fil et le socle de recharge nécessaire à cet effet est livré dans la boîte du téléphone, donc pas de dépenses supplémentaires.

De plus, la partie photo n’est pas en reste avec son double capteur 12 mégapixels à l’arrière et sa double caméra 24 + 2 mégapixels à l’avant (cachée dans le slider). Quel que soit le module utilisé, le Xiaomi Mi Mix 3 arrive à capturer de beaux clichés, d’autant plus que son mode HDR est particulièrement efficace. Évidemment, il ne propose pas la polyvalence des nouveaux smartphones haut de gamme, mais le résultat est satisfaisant.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi Mix 3.

