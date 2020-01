Compatible charge sans fil, le Xiaomi Mi Mix 2S chute à 199 euros pendant les soldes

Vous pouvez généralement avoir un smartphone entrée de gamme pour moins de 200 euros, mais pas pendant les soldes d’hiver. Pour le même prix, vous pouvez aujourd’hui acquérir un ancien smartphone haut de gamme : le Xiaomi Mi Mix 2S. De plus, le chargeur sans fil est offert.

Le Mi Mix 3 est disponible et le Mi Mix 4 fait déjà couler de l’encre, mais ce n’est pas une raison pour ne plus parler de l’excellent prédécesseur : le Xiaomi Mi Mix 2S. Son rapport qualité/prix est juste excellent pendant les soldes d’hiver. C’est réellement un choix à considérer si vous aviez un budget de moins de 200 euros pour changer de smartphone. De plus, il a la mise à jour Android 10 avec l’interface MIUI 11 devrait arriver très prochainement.

Le Xiaomi Mi Mix 2S en bref

Le design unique de la gamme Mi Mix

Une solution photo correcte pour le prix

Les performances élevées du Snapdragon 845

Sa compatibilité avec la charge sans fil

En prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 mars 2020, le Xiaomi Mi Mix 2S (128 Go) revient aujourd’hui à 199 euros sur Rue du Commerce après remboursement. De plus, le smartphone chinois est livré avec un chargeur sans fil à induction offert.

Le Xiaomi Mi Mix 2S en détail

Le Xiaomi Mi Mix 2S est une version améliorée du Mi Mix 2. Comme son prédécesseur, il conserve le design propre à la gamme Mi Mix avec son écran borderless de 5,99 pouces. L’effet sans bordure n’est néanmoins vrai que sur trois côtés, puisqu’une caméra frontale de 5 mégapixels est logée à droite du menton. Une solution plutôt originale pour éviter de succomber à l’encoche, même l’on connait d’autres moyens en 2020 pour la contourner.

Avec un SoC Qualcomm Snapdragon 845 et 6 Go de mémoire vive, inutile de préciser que les performances du smartphone sont élevées, en tout cas beaucoup plus qu’un smartphone entrée de gamme aujourd’hui. L’expérience utilisateur est toujours fluide et les jeux les plus gourmands du Play Store tourneront, même si ce n’est pas de manière optimale.

Très complet, il propose également une partie photo très intéressante pour le prix. Son double capteur photo principal de 12 + 12 mégapixels permet d’obtenir de belles couleurs et une netteté très satisfaisante sur les clichés, même s’il est vrai qu’il n’apporte pas la polyvalence des smartphones d’aujourd’hui. Son autonomie est quant à elle dans la moyenne avec une batterie de 3400 mAh, mais on apprécie surtout sa compatibilité avec la charge sans fil jusqu’à 7,5 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Mix 2S.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d'hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020.