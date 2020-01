Soldes 2020 : une remise exceptionnelle de 50 % sur le Samsung Galaxy S10+ Edition Performance 1 To

Hormis le Galaxy Fold, le Galaxy S10+ Edition Performance avec une capacité de stockage de 1 To est le plus cher des smartphones de Samsung. Au lieu de 1 609 euros, il est proposé à 799 euros sur Cdiscount pour la deuxième démarque des soldes d’hiver 2020, soit une réduction immédiate de 810 euros sur son prix d’origine. Du jamais vu !

Le Galaxy S10+ Edition Performance est une variante du flagship de Samsung. Il a la particularité d’être plus boosté que le modèle habituel grâce à ses 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage atteignant 1 To. De plus, son dos en céramique est du plus bel effet.

En bref

L’un des meilleurs écrans

Le design avec le dos en céramique

La puissance du combo Exynos 9820 + 12 Go de RAM

L’autonomie prodigieuse avec la batterie de 4 100 mAh

La polyvalence et la qualité de son triple capteur photo au quotidien

Encore vendu au tarif exorbitant de 1 609 sur le site officiel du constructeur, le Samsung Galaxy S10+ Edition Performance 1 To descend aujourd’hui à 799 euros sur Cdiscount après une remise de plus de 50 %. Il n’est toujours pas accessible à toutes les bourses, mais il faut avouer que c’est une sacrée réduction !

En savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy S10+ Edition Performance est une puissante variante du smartphone d’origine. Il embarque lui aussi un Exynos 9820, mais la puce maison du constructeur coréen est cette fois-ci épaulée par 12 Go de mémoire vive, au lieu de 8. Un gain de puissance qui promet toujours plus de fluidité, notamment sur les jeux très (très) gourmands.

La capacité de stockage atteint également des sommets avec 1 To, alors que le Galaxy S10+ classique se limite à un maximum de 256 Go. C’est peut-être beaucoup trop pour certains, mais d’autres seront ravis, particulièrement celles et ceux qui enregistrent beaucoup de vidéos en 4K.

Pour le reste, on retrouve toutes les caractéristiques qui font du Samsung Galaxy S10+ le meilleur smartphone de l’année 2019. A savoir : un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces de toute beauté, une autonomie généreuse grâce à sa batterie de 4 100 mAh (compatible charge rapide, sans fil, ainsi que sans fil inversée) et un appareil photo excellent, qui fournit aussi bien la qualité que la polyvalence avec ses 3 capteurs.

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi lire notre test complet du Samsung Galaxy S10 Plus.

