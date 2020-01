iPhone 11 : le modèle 128 Go encore moins cher que celui avec 64 Go de stockage

Si vous attendiez une baisse de prix de l’iPhone 11 pendant les soldes, cette offre devrait vous plaire. Cdiscount affiche aujourd’hui la version 128 Go du smartphone d’Apple à 780 euros au lieu de 859, alors que le modèle 64 Go est disponible à 809 euros.

Pourquoi se limiter à 64 Go quand on peut avoir le double de capacité pour moins cher ? C’est la question que l’on se pose aujourd’hui avec le modèle 128 Go de l’iPhone 11, surtout lorsque l’on prend en considération que les smartphones d’Apple n’autorisent pas l’extension de la mémoire de stockage via microSD…

En bref

128 Go de stockage

L’un des meilleurs écrans LCD

La puissance de la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR, ainsi qu’une meilleure autonomie

Au lieu de 859 euros, l’iPhone 11 — avec 128 Go de stockage — est aujourd’hui disponible à 780 euros sur Cdiscount, soit une réduction immédiate de 79 euros sur le prix d’origine du téléphone. C’est également une trentaine d’euros moins chers que la version 64 Go.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 11.

En savoir plus 👇

L’iPhone 11 conserve globalement le même design que son prédécesseur, mais avec de nouvelles couleurs bienvenues. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur.

En tant que remplaçant du XR, il apporte évidemment quelques améliorations. Tout d’abord, il monte en puissance en passant de la puce A12 Bionic à la puce A13 Bionic. À ce jour, c’est la plus puissante des configurations disponibles sur smartphone, en attendant de voir ce qu’aura dans le ventre le prochain Snapdragon 865 pour Android. L’expérience utilisateur est parfaitement fluide donc, et les jeux gourmands tourneront comme un charme. Ensuite, on passe d’un mono à un double capteur photo intégrant un objectif ultra grand-angle très convaincant. Il n’atteint pas la polyvalence des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais il y a déjà un gap suffisant par rapport au XR.

Enfin, l’autonomie a également été améliorée grâce aux nombreuses améliorations logicielles. Selon le constructeur, l’iPhone 11 est capable de tenir une heure de plus que le XR, avec quasi la même capacité de batterie. Évidemment, il profite également de toutes les nouveautés d’iOS 13.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 11.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.