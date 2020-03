L’Apple iPhone XS est maintenant en déstockage chez… Cdiscount

Après l’écoulement de tous les stocks d'iPhone XS sur Amazon, c’est maintenant au tour de Cdiscount d'organiser un gros déstockage. L’ancien smartphone haut de gamme d’Apple est actuellement disponible avec presque 40 % de remise (par rapport à son prix d’origine) sur le site du revendeur français.

Mise à jour le 06/03/2020 à 12h25 : Le déstockage de l’iPhone XS continue de plus belle sur Cdiscount avec une nouvelle baisse de prix pour le modèle 64 Go en couleur noire. On le trouve désormais à 679 euros, soit 20 euros de moins par rapport à l’offre précédente. Celui en or est quant à lui toujours disponible à 699 euros.

Article original du 05/03/2020 : Si vous suivez l’actualité des bons plans sur Frandroid, vous êtes censé savoir que l’iPhone XS a profité d’un grand déstockage sur Amazon. Avec presque 40 % de remise sur le prix d’origine du smartphone d’Apple, autant vous dire que l’opération a été très rapidement victime de son succès. Vous avez loupé le coche ? Pas de souci, Cdiscount propose aujourd’hui les mêmes offres, avec en plus un bon d’achat de 30 euros si vous souscrivez à un forfait mobile sans engagement.

En bref

Le design digne d’un bijou

L’écran OLED très bien calibré

La puissance de sa puce A12 Bionic

Au lieu de 1 159 euros à son lancement, la version 64 Go de l’iPhone XS passe aujourd’hui à 699 euros sur Cdiscount, ce qui représente une économie totale de 460 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est disponible en deux coloris : noir et or.

Jusqu’au 11 mars 2020, vous pouvez également obtenir un bon d’achat de 30 euros en couplant cet achat avec un forfait sans engagement chez Cdiscount mobile. On trouve en ce moment une offre en série limitée à un prix avantageux : 2,99 euros par mois (pendant 6 mois, puis 12,99 euros) pour 30 Go de données 4G en France et 10 Go en Europe/DOM.

Pour en savoir plus

L’iPhone XS est encore une valeur sûre en 2020 malgré son appartenance à la génération précédente. Tout d’abord, il est très puissant grâce à sa puce A12 Bionic gravée en 7 nm. Une configuration qui répond sans mal à tous les usages, en passant d’une expérience utilisateur fluide jusqu’à la lecture des jeux les plus gourmands du moment. Vous serez d’ailleurs surpris par sa gestion des processus en cache qui permet de lancer un grand nombre d’applications sans avoir à les recharger ensuite, contrairement à Android qui gèle certaines applications en fond.

Il faut également savoir qu’il représente un investissement sur le long terme. L’iPhone XS tourne aujourd’hui sous la dernière version d’iOS et il recevra les prochaines mises à jour (majeures ou de sécurité) pendant encore quelques années. Eh oui, Apple est un excellent élève dans ce domaine, bien loin devant Android. Ensuite, ce n’est actuellement pas le meilleur photophone, ni le plus polyvalent, mais on ne peut qu’apprécier sa facilité à prendre un beau cliché dans tous les cas, notamment grâce à sa double stabilisation optique très efficace. Bref, les photos sont belles aujourd’hui et elles le seront encore demain.

Du côté du design, il est d’ailleurs bien mieux loti que la nouvelle solution abordable d’Apple (coucou l’iPhone 11). C’est un véritable petit bijou, car les matériaux utilisés en font clairement un objet de luxe, ne serait-ce que par son châssis en acier inoxydable du plus bel effet. De plus, il est très agréable en main, notamment avec des boutons soigneusement placés pour que les doigts arrivent à les atteindre naturellement, et surtout grâce à son format relativement compact. En effet, son écran borderless (embarquant la technologie OLED) ne dépasse pas les 5,8 pouces.

En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 2 658 mAh est suffisante pour tenir toute une journée, mais sans plus. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple iPhone XS.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre est victime de son succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de découvrir d’autres offres concernant l’Apple iPhone XS.

