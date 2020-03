Le Huawei P30 atteint le prix le plus bas jamais constaté sur Amazon

Votre patience est récompensée si vous attendiez le bon moment pour obtenir le Huawei P30 au meilleur prix. Il descend aujourd’hui au prix le plus bas jamais constaté sur Amazon jusqu’à maintenant : 417 euros seulement, contre 799 euros à son lancement.

Le Huawei P30 est toujours un excellent terminal haut de gamme en 2020, surtout à ce prix très réduit. C’est d’ailleurs l’un des derniers smartphones premium de la marque chinoise — avec le P30 Pro — à profiter des services de Google. De ce fait, il tourne sous Android 10 et il continuera de recevoir les prochaines mises à jour.

En bref

Son format compact

L’écran OLED bien calibré

Ses qualités indéniables en photo

La puissance du Kirin 980 toujours efficace

Le Huawei P30 est aujourd’hui disponible à 417 euros sur Amazon, contre 799 euros à son lancement. C’est actuellement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme marchande du géant américain. Évidemment, le smartphone profite de la garantie constructeur de 2 ans.

Pour en savoir plus

Le P30 a beaucoup de qualités, mais la photo est sans aucun doute la plus importante de toutes. Il faut dire que Huawei est un champion dans le domaine et son flagship actuel — en attendant le prochain P40 — est un incontournable lorsqu’il s’agit de recommander un smartphone pour ses qualités photographiques. Son triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels offre une excellente qualité d’image, en toute circonstance. De plus, il propose une grande polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le portrait, le zoom x3, etc.

Sa deuxième qualité vient évidemment de son format relativement compact. Son écran OLED et borderless ne s’étend que sur une diagonale de 6,1 pouces, ce qui offre une bien meilleure préhension au quotidien que le P30 Pro et ses 6,5 pouces. Ses proportions plus contenues impliquent par ailleurs une plus petite batterie, mais il n’en est pas pour autant moins endurant que son grand-frère. Lors de notre test personnalisé Viser, il a tenu 11 heures et 56 minutes avant de passer en dessous des 10 % après une charge complète, ce qui représente une heure de plus que la version Pro.

La puissance est toutefois commune aux deux smartphones. Certes, le Kirin 980 fait désormais partie de la génération précédente depuis l’arrivée du Kirin 990 qui équipe actuellement le Huawei Mate 30 Pro, mais les performances sont loin d’être décevantes. Les jeux les plus gourmands du Play Store tourneront comme un charme et l’expérience utilisateur sera toujours fluide.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Huawei P30.

L’offre n’est plus disponible ?

Découvrez notre guide d’achat

