C’est la chute libre pour l’incontournable Huawei P30 : il passe à 369 €

À ce prix, le Huawei P30 est sans aucun doute le smartphone premium le plus intéressant du moment. On le trouve aujourd'hui à seulement 369 euros au lieu de 799 à son lancement.

Après plus d’un an d’existence, c’est définitivement le bon moment d’acheter le Huawei P30. Outre le fait qu’il soit le dernier haut de gamme du constructeur chinois à pouvoir profiter des services de Google, c’est un smartphone qui répond encore à tous les besoins en 2020 et ce constat sera d’ailleurs encore le même en 2021. De plus, il est dorénavant presque à moitié prix.

En bref

Un format compact

Un appareil photo excellent

La puissance du Kirin 980 toujours efficace

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est aujourd’hui disponible à seulement 369 euros sur Rakuten — depuis un vendeur français avec une garantie de 2 ans — grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez également 19,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Huawei P30 se distingue par un format particulièrement compact avec son écran OLED (et borderless) qui ne s’étend que sur une diagonale de 6,1 pouces. De plus, ses finitions sont exemplaires pour un réel confort en main. Il coûte peut-être le prix d’un smartphone milieu de gamme aujourd’hui, mais c’est bel et bien un objet premium que l’on a dans les mains.

En 2020, il continue de proposer d’excellentes performances grâce à son Kirin 980 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration appartient à la génération précédente depuis l’arrivée du Kirin 990 qui équipe actuellement les nouveaux Huawei P40 et P40 Pro, mais elle fait encore tourner tous les jeux gourmands à fond.

Il surprend par ailleurs avec une autonomie très généreuse malgré sa batterie de 3 650 mAh, plus petite que celle du P30 Pro de 4 200 mAh. Pourtant, il a été une heure plus endurant que son grand-frère lors de notre test Viser. Au quotidien, comptez deux jours d’utilisation environ avec une compatibilité charge rapide, mais la recharge sans fil n’est pas de la partie.

Pour finir, c’est évidemment un excellent photophone. Il n’est pas aussi impressionnant que son aîné, mais son triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels offre déjà une excellente qualité d’images, en toute circonstance. De plus, la polyvalence est au rendez-vous avec les modes grand-angle, ultra grand-angle, zoom x3, etc. Il ne possède en revanche pas le capteur ToF du modèle Pro, mais son mode portrait est déjà très satisfaisant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30.

